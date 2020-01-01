Где завтра в Кременчуге не будет света
Сегодня, 17:27
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Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор
22 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей 278-го квартала возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Якова Петруся, 25-138;
- ул. Бронислава Урбанского, 3-36;
- ул. Рокитнянская, 3-39;
- ул. Карбышева, 3-21;
- пер. Якова Петруся, 3-6.