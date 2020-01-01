Кременчуг

Где завтра в Кременчуге не будет света

Сегодня, 17:27 Просмотров: 104

 

Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор

22 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей 278-го квартала возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • ул. Якова Петруся, 25-138;
  • ул. Бронислава Урбанского, 3-36;
  • ул. Рокитнянская, 3-39;
  • ул. Карбышева, 3-21;
  • пер. Якова Петруся, 3-6.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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