Як мер Кременчука відгукнувся про КрАЗ та «Укртатнафту»

Мер сказав, що на КрАЗі «неефективний власник». Про «Укртанафту» ж відгукнувся позитивно, незважаючи на скорочення на підприємстві
На засіданні круглого столу за участі роботодавців, що відбувся 21 січня, мер Кременчука Віталій Малецький охарактеризував роботу підприємств. Відзначив «позитивну динаміку» вагонзаводу. Разом із тим, заявив, що на інших машинобудівних підприємствах недостатні показники виробництва. Насамперед назвав ПрАТ «АвтоКрАЗ», яке «працює по 2 дні на тиждень, люди не отримують по кілька місяців зарплату», а місто – податки.
Мер і зараз дотримується думки, що «АвтоКрАЗ» варто передати у державну власність. Нагадаємо, на сесію міськради у грудні було підготовлене відповідне звернення до Президента і КМУ (автор – депутат Микола Бокован). Проте не вистачило депутатських голосів, щоб підтримати звернення.
Роботі КрАЗу мер протиставив роботу ПАТ «Укртатнафта».
Як писав раніше «ТелеграфЪ», працівники «Укртатнафти» у жовтні почали скаржитися на скорочення та урізання виплат. Керівництво підприємства запевняло, що вивільнення працівників відбувається лише за особистими причинами, бо всім працівникам намагаються пропонувати роботу на існуючі вакансії.