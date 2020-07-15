П'яні кременчужани у Світловодську влетіли на Audi у двір пенсіонерки

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 2

Після ДТП молоді люди не зізнавалися, хто саме знаходився за кермом легковика

19 липня п'яні кременчужани у Світловодську влетіли на Audi у двір пенсіонерки. Інформацію про це оприлюднили на ФБ-сторінці «Дорожный Контроль Светловодск». Інцидент стався ввечері на вулиці Комарова.





Вечір цього дня запам'ятають багато жителів вулиці Комарова. Для трьох молодих людей родом з Кременчука, які перебували в автомобілі Audi, відпочинок закінчився ДТП. А для пенсіонерки, в чий двір вони влетіли, нервами, а в подальшому – ремонтом забору та воріт, - йдеться у дописі.





За свідченням очевидців, після ДТП з машини вибігли три молодих хлопця та зникли в невідомому напрямку. Під час спілкування з ними виявилося, що хлопці були п'яні. На питання співробітників поліції, хто керував автомобілем, молоді люди не відповідали, посилаючись на те, що їх було четверо, а після аварії водій втік.





Проте свідки стверджували, що в машині було три людини, і всіх трьох вони впізнали. Після початку відеофіксації кременчужани почали поводитися агресивно, як все відбувалося, можна побачити на відео (увага, є ненормативна лексика).



