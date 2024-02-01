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Надзвичайні новини

У Дмитрівці скажений собака покусав жінку

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 163

 

Пес був безпритульним

28 січня до Горішньоплавнівської дільниці ветеринарної медицини звернулася мешканка с. Дмитрівка з повідомленням, що її вкусив безпритульний собака з ознаками сказу. Про це повідомляє пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Фахівці Держпродспоживслужби Полтавщини виїхали на місце події для проведення епізоотичного обстеження та необхідних ветеринарно-санітарних заходів. У той же день собаку забрали на перетримку під нагляд ветеринарів, а через два дні тварина загинула.

Після цього фахівці ветлікарні відібрали патологічний матеріал та відправили його до Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби у Полтавській області. Наступного дня вони підтвердили у загиблої тварини захворювання на сказ.

На території села Дмитрівка Горішньоплавнівської міської ради, де сталася подія, ввели карантинні обмеження по сказу, а також провели оздоровчі заходи у неблагополучному пункті (с. Дмитрівка) та загрозливій зоні (села Гора, Солонці, Кияшки, Кузьменки, Онищенки, Романки, Щербаки, Потоки, Бондарі, Остапці, Крамаренки, Рокитне, Федоренки, Литвиненки, П’ятихатки, Соснівка, Мала Кохнівка, Придніпрянське, Єристівка, Павлики).

Ветеринари проводять безкоштовні щеплення від сказу усіх тварин у цьому регіоні.

Нагадаємо, у грудні у двох громадах Полтавщини зафіксували випадки сказу у домашніх тварин. Також у січні у Гадяцькій громаді скажений собака кусав людей, доки його не застрелила поліція. 



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Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні Дмитрівка собака сказ покусала собака
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