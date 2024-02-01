У Полтаві затримали крадія осушувача повітря — поліція

28 січня в одній із перукарень для тварин невідомий чоловік викрав осушувач повітря. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
До правоохоронних органів звернувся працівник закладу, який увечері цього ж дня переглядав відео з камер спостереження та побачив крадіжку.
Під час проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів представники Полтавського районного управління поліції встановили особу крадія.
Петро Скічко, начальник Полтавського районного управління поліції, коментує:
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У разі визнання чоловіка винним, йому загрожує від 5 до 8 років за ґратами.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві 36-річний кременчужанин пограбував зоомагазин.
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