У Полтаві затримали крадія осушувача повітря — поліція

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Особу крадія встановили за допомогою відео з камер спостереження

28 січня в одній із перукарень для тварин невідомий чоловік викрав осушувач повітря. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

До правоохоронних органів звернувся працівник закладу, який увечері цього ж дня переглядав відео з камер спостереження та побачив крадіжку.

Під час проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів представники Полтавського районного управління поліції встановили особу крадія.

Петро Скічко, начальник Полтавського районного управління поліції, коментує:

— Фігурантом виявився 22-річний харків’янин, який зараз проживає в Полтаві. Слідчі поліції вирішують питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У разі визнання чоловіка винним, йому загрожує від 5 до 8 років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві 36-річний кременчужанин пограбував зоомагазин.