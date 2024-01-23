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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Гадячі скажений собака кусав людей, доки його не застрелила поліція

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 278 Коментарів: 1

 Собака встиг покусати чотирьох

У Гадяцькій громаді Полтавської області у безпритульної собаки виявили сказ. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області.

20 січня поліція застрелила собаку, у якого спостерігали симптоми сказу. Собака встиг покусати чотирьох людей. Усі постраждалі розпочали курс постконтактної антирабічної вакцинації.

З 22 січня Гадяцька міськрада ввела карантинні обмеження та оголосила неблагополучною територію Гадяча Миргородського району, протиепізоотична комісія затвердила «План комплексних заходів з ліквідації та недопущенню розповсюдження сказу тварин в місті в радіусі 10 км».

До загрозливої зони віднесли території сіл: Біленченківка, Червоний Кут, Вельбівка, Хитці Миргородського району. 

Державна служба ветеринарної медицини проводить безкоштовні щеплення проти сказу всіх сприятливих тварин в межах загрозливої зони.

Нагадаємо, що в грудні у двох громадах Полтавщини зафіксували випадки сказу тварин.

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Автор: Дарія Згура Джерело фото: cat-dog.com.ua
Теги: Держпродспоживслужба собака сказ карантин Гадяч Миргородський район Полтавщина
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Коментарі: 1

781
Andron777:
Сьогодні, 14:41

Якщо не почати відстріл бродячих собак то скоро і по Кременчуку небезпечно буде ходити. Знаю, зараз взвиють любітьєлі жівотних любімці яких позагажували всі газони, тротуари та двори. То позабирайте їх до себе додому! Вже скільки років ніхто їх не стерелізує, а вони плодяться й плодяться. Нічого не маю проти тварин, але ж треба щось робити з цим неподобством, не дивлячись на війну. 


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