У Гадячі скажений собака кусав людей, доки його не застрелила поліція

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 278 Коментарів: 1

У Гадяцькій громаді Полтавської області у безпритульної собаки виявили сказ. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області.

20 січня поліція застрелила собаку, у якого спостерігали симптоми сказу. Собака встиг покусати чотирьох людей. Усі постраждалі розпочали курс постконтактної антирабічної вакцинації.

З 22 січня Гадяцька міськрада ввела карантинні обмеження та оголосила неблагополучною територію Гадяча Миргородського району, протиепізоотична комісія затвердила «План комплексних заходів з ліквідації та недопущенню розповсюдження сказу тварин в місті в радіусі 10 км».

До загрозливої зони віднесли території сіл: Біленченківка, Червоний Кут, Вельбівка, Хитці Миргородського району.

Державна служба ветеринарної медицини проводить безкоштовні щеплення проти сказу всіх сприятливих тварин в межах загрозливої зони.

Нагадаємо, що в грудні у двох громадах Полтавщини зафіксували випадки сказу тварин.