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У Кременчуці «замінували» приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» та «Телеграфа»

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 229 Коментарів: 1

 

На місці працює поліція

23 січня о 10.46 на редакційну пошту «Кременчуцького Телеграфа» надійшло повідомлення про замінування. Ми повідомили про це поліцію.

Зараз працівників з приміщення офісу евакуювали. На місці працюють правоохоронці.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.

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Автор: Руслана Горгола Фото: Кирило Воронцов
Теги: замінування
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 14:33

Поки "мінерам" не будуть давати реальні вироки не менше як за вбивство, то таке і буде продовжуватись. Якщо неповнолітньє па*ло таке робитиме то треба карати його батьків та накладати на них великі штрафи. Суди над цими покидьками повинні бути публічними з трансляцією по телебаченню.


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