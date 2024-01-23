У Кременчуці «замінували» приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» та «Телеграфа»

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 229 Коментарів: 1

23 січня о 10.46 на редакційну пошту «Кременчуцького Телеграфа» надійшло повідомлення про замінування. Ми повідомили про це поліцію.

Зараз працівників з приміщення офісу евакуювали. На місці працюють правоохоронці.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.