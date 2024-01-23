У Кременчуці «замінували» приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» та «Телеграфа»

23 січня о 10.46 на редакційну пошту «Кременчуцького Телеграфа» надійшло повідомлення про замінування. Ми повідомили про це поліцію.
Зараз працівників з приміщення офісу евакуювали. На місці працюють правоохоронці.
Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.
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