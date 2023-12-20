За добу у двох громадах Полтавщини зафіксували випадки сказу тварин

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19 грудня у двох громадах Полтавщини зафіксовані випадки смерті домашніх тварин від сказу. Про це повідомляє відділ організації протиепізоотичної роботи Управління безпечності харчових продуктів та ветмедицини Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.

Мешканець села Кишеньки Кобеляцької громади повідомив ветеринарам про загибель свого собаки. Після проведених аналізів у тварини виявили сказ. Відсьогодні у селі запроваджені карантинні обмеження. До загрозливої зони також віднесли села Світлогірське та Брачківка.

Такий же діагноз підтвердили й у загиблого кота у селі Білики Полтавського району. Карантин встановлений у Біликах та наближених селах Рубани, Жуки, Жирки та Кустолові Кущі.

У всіх цих населених пунктах фахівці проводять безкоштовну вимушену вакцинацію тварин.

Нагадаємо, у липні випадок сказу у кота був зафіксований у Горішньоплавнівській громаді. У Білицькій громаді випадок загибелі домашньої тварини від сказу спостерігається не вперше.