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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях виявили тіло чоловіка — поліція

Сьогодні, 14:46 Переглядів: 273

 

Правоохоронці встановлюють обставини смерті

20 грудня у Горішніх Плавнях поблизу дачного товариства «Вікторія» місцеві мешканці побачили тіло чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією поліцейський, загиблий — 86-річний місцевий мешканець. Поблизу тіла правоохоронці також знайшли скутер. Загиблого відправили на судово-медичну експертизу.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

Поліцейські встановлюють причини та обставини смерті чоловіка.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть чоловіка, який вбив свою співмешканку.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Горішні Плавні загиблий
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