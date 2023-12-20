У Горішніх Плавнях виявили тіло чоловіка — поліція

20 грудня у Горішніх Плавнях поблизу дачного товариства «Вікторія» місцеві мешканці побачили тіло чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За інформацією поліцейський, загиблий — 86-річний місцевий мешканець. Поблизу тіла правоохоронці також знайшли скутер. Загиблого відправили на судово-медичну експертизу.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють причини та обставини смерті чоловіка.
Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть чоловіка, який вбив свою співмешканку.
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