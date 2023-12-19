На Полтавщині судитимуть чоловіка, який вбив співмешканку, поклав тіло у два мішки і вивіз за село

На Полтавщині судитимуть 43-річного чоловіка, який 15 грудня у селі Максимівка під час сварки вбив 51-річну співмешканку. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.
Відомо, що після вбивства чоловік помістив померлу у два мішки, вивіз за село до лісосмуги та вкинув у вигрібну яму.
Наразі чоловік знаходиться під вартою. Встановлюються усі обставини злочину.
Нагадаємо, що тіло жінки знайшли місцеві жителі та повідомили про це до поліції.
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