На Полтавщині судитимуть чоловіка, який вбив співмешканку, поклав тіло у два мішки і вивіз за село

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 146

Там він вкинув тіло жінки у вигрібну яму

На Полтавщині судитимуть 43-річного чоловіка, який 15 грудня у селі Максимівка під час сварки вбив 51-річну співмешканку. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Відомо, що після вбивства чоловік помістив померлу у два мішки, вивіз за село до лісосмуги та вкинув у вигрібну яму.

Наразі чоловік знаходиться під вартою. Встановлюються усі обставини злочину.

Нагадаємо, що тіло жінки знайшли місцеві жителі та повідомили про це до поліції.