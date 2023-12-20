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Кременчук

На Кременчуччині розширять межі місцевого заповідника

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 195

 

Також стали відомі суми фінансування регіональних парків на найближчі 5 років

У Кременчуцькому районі планується розширення заповідного урочища «Келебердянське» площею 211 га. Про це стало відомо із засідання постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування.

Директор Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської облвійськадміністрації Сергій Олейніков повідомив, що розширяти урочище будуть за рахунок земель поблизу села Кам’яні Потоки Кременчуцького району.

Також озвучили орієнтовні суми фінансування природно-заповідних територій області на найближчі 5 років.

У Кременчуцькому районі на регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні» виділять майже 10 мільйонів гривень. Фінансування дендропарку «Криворудський» складатиме 6,35 млн грн.

Окрім цього, на Полтавщині планують створити нові заказники — «Ковалівський» (поблизу сіл Ковалівка, Верхоли та Соснівка), «Федорівський» (Ланнівська громада) та ботанічний заказник місцевого значення «Гришкин ліс» (біля Полтави).

Усі ці проєкти по розширенню природно-заповідного фонду області розроблялися ще у 2021 році. Цьогоріч їх доопрацювали.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Вікіпедія
Теги: Келеберда кременчуцькі плавні регіональний ландшафтний парк
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