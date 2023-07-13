На Полтавщині від сказу помер собака: у неблагополучному пункті проводять оздоровчі заходи

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У загрозливій зоні також проводять безоплатні щеплення

Вчора, 12 липня у с. Трояни Білицької селищної територіальної громади Полтавського району від сказу загинув собака. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Полтавській обл.

Після повідомлення про смерть собаки з ознаками сказу, фахівці Кобеляцької дільниці ветеринарної медицини, що входить до структурного підрозділу Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, створили комісію та виїхали на місце події для проведення епізоотичного обстеження.

Відібраний патологічний матеріал направили до Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській обл., щоб виключити захворювання тварини на сказ, а також провести необхідні ветеринарно-санітарні заходи згідно з Інструкцією «Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин», затвердженою наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 15 березня 1994 року № 5.

— Відповідно до звіту про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу 12 липня 2023 року захворювання собаки на сказ підтверджено, — зазначили у ГУ Держпродспоживслужбі Полтавської обл.

Сьогодні, 13 липня, відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Білицької селищної ради Полтавського району, яке ініціювали Кобеляцька дільниця ветеринарної медицини Полтавської районної дільничної лікарні ветеринарної медицини Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини та Полтавське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській обл.

За результатами засідання встановили карантинні обмеження — оголосили неблагополучною по сказу територію с. Трояни, Білицької селищної територіальної громади Полтавського району, а до загрозливої зони віднесли населені пункти Шапки, Марківка, Свічкареве, Чумаки та Вітрова Балка.

У неблагополучному пункті розпочаті оздоровчі заходи.

Варто зазначити, що Державна служба ветеринарної медицини проводить безоплатні щеплення проти сказу всіх сприятливих тварин у неблагополучному пункті та загрозливій зоні.

— Закликаємо місцевих мешканців та власників домашніх тварин надати своїх тварин для проведення вакцинації, адже сказ — це надзвичайно небезпечне вірусне захворювання тварин та людей, яке викликає розлади центральної нервової системи та закінчується загибеллю, — наголошують у ГУ Держпродспоживслужбі Полтавської обл.

Сказ невиліковний, тому найкраща профілактика цієї хвороби — це проведення щорічної профілактичної вакцинації ваших домашніх улюбленців.

*фото ілюстративне

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