Через війну збільшилася міграція диких лисиць до Полтавщини

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Через війну збільшилася міграція диких лисиць до Полтавщини — державні мисливці частково відстріляють цих тварин.

У зв’язку із повномасштабною війною до Полтавщини мігрувало багато диких лисиць, що може спричинити спалах хвороби на сказ. Держава не дозволяє відстрілювати лисиць приватним мисливцям — проти цього військові.

Тому прийнято компромісне рішення — дозволити частковий відстріл державним мисливцям.