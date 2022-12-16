Через війну збільшилася міграція диких лисиць до Полтавщини — державні мисливці частково відстріляють цих тварин.
У зв’язку із повномасштабною війною до Полтавщини мігрувало багато диких лисиць, що може спричинити спалах хвороби на сказ. Держава не дозволяє відстрілювати лисиць приватним мисливцям — проти цього військові.
Тому прийнято компромісне рішення — дозволити частковий відстріл державним мисливцям.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер