У передпродаж запустили поштовий набір «Переможного Нового року!»

Щоб трохи налаштувати українців на новий, впевнений, переможний рік і привітати наших військових, «Укрпошта» розпочала передзамовлення офіційної новорічної марки. Її тираж — 720 тисяч марок (120 тисяч листів).
Про це повідомив Ігор Смілянський, генеральний директор АТ «Укрпошта».
Для повного набору також додали художню картку «З Різдвом» та конверт «Переможного Нового Року!».
У відділеннях «Укрпошти» марка з'явиться 19 грудня.
Раніше ми писали, що «Укрпошта» ввела в обіг поштову марку «Херсон — це Україна!».
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер