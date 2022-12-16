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У передпродаж запустили поштовий набір «Переможного Нового року!»

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 148

 

У наборі марка, конверт і поштівка. Дизайн марки розробила дівчинка з Миколаєва

Щоб трохи налаштувати українців на новий, впевнений, переможний рік і привітати наших військових, «Укрпошта» розпочала передзамовлення офіційної новорічної марки. Її тираж 720 тисяч марок (120 тисяч листів).

Про це повідомив Ігор Смілянський, генеральний директор АТ «Укрпошта».

Для повного набору також додали художню картку «З Різдвом» та конверт «Переможного Нового Року!».

 — Нагадаю, що автором малюнку, за який проголосували тисячі українців, стала дівчинка з Миколаєва. Ескіз марки був допрацьований за вашими порадами. Додали декілька символічних елементів: поле бою, вкрите снігом та запалені свічки на вікні. Та основний меседж залишається незмінним  — війна розлучила багатьох українців, створила кордони там, де ще минулого Нового року панували радість та сміх. Але попри це ми віримо, що 2023 рік переверне все на 180 градусів і диво під назвою «Перемога» стане не просто мрією, а ще одним днем народження нашої країни, — розповів Смілянський.

У відділеннях «Укрпошти» марка з'явиться 19 грудня.

Раніше ми писали, що «Укрпошта» ввела в обіг поштову марку «Херсон це Україна!».

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Укрпошта
Теги: Різдво Новий рік марки конверт поштівка Укрпошта передзамовлення філателія
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