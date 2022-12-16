У передпродаж запустили поштовий набір «Переможного Нового року!»

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 148

Щоб трохи налаштувати українців на новий, впевнений, переможний рік і привітати наших військових, «Укрпошта» розпочала передзамовлення офіційної новорічної марки. Її тираж — 720 тисяч марок (120 тисяч листів).

Про це повідомив Ігор Смілянський, генеральний директор АТ «Укрпошта».

Для повного набору також додали художню картку «З Різдвом» та конверт «Переможного Нового Року!».

— Нагадаю, що автором малюнку, за який проголосували тисячі українців, стала дівчинка з Миколаєва. Ескіз марки був допрацьований за вашими порадами. Додали декілька символічних елементів: поле бою, вкрите снігом та запалені свічки на вікні. Та основний меседж залишається незмінним — війна розлучила багатьох українців, створила кордони там, де ще минулого Нового року панували радість та сміх. Але попри це ми віримо, що 2023 рік переверне все на 180 градусів і диво під назвою «Перемога» стане не просто мрією, а ще одним днем народження нашої країни, — розповів Смілянський.

У відділеннях «Укрпошти» марка з'явиться 19 грудня.

Раніше ми писали, що «Укрпошта» ввела в обіг поштову марку «Херсон — це Україна!».