У Кременчуці, як і по всій Полтавщині, з'являться центри життєстійкості

Найближчим часом як у Кременчуці, так і по всій Полтавській області створюватимуть центри життєстійкості. Про це повідомив заступник начальник Полтавської ОВА Олексій Бруслик.
Кременчуцьку міську територіальну громаду обрали як одну з цільових локацій проєкту «EU4Rесоvегу — Розширення можливостей громад в Україні», який впроваджує ООН за фінансової підтримки Європейського Союзу. Цей проєкт в тому числі включає заснування центрів життєстійкості громади.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 1.06.2023 № 1001 «Про надання згоди на безоплатну передачу об'єкта нерухомого майна, який належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, з балансу на баланс», з балансу ЖЕП «Автозаводське» на баланс департаменту у справах сімей та дітей передали нежитлове приміщення площею 98,7 кв. м, розташованого по вул. Університетській (колишня Першотравнева), буд. 23. У цьому приміщенні й розміщуватиметься центр життєстійкості.
У міській цільовій програмі «Діти Кременчука» зазначається, що центри життєстійкості — це дружні, безбар'єрні простори, на базі яких надаватимуться соціальні послуги, зокрема інформування, консультування та соціально-психологічна допомога. Очікується, що діяльність таких центрів зміцнить психосоціальну стійкість, знизить загальний рівень стресу та тривожності населення громади, допоможе координувати волонтерську діяльність, підвищить соціальну спроможність та згуртованість у громаді, зокрема, інтеграцію та адаптацію внутрішньо переміщених осіб та ветеранів.
Ось скільки грошей планує витратити департамент у справах сімей та дітей на облаштування та функціонування центру життєстійкості:
Як бачимо, у цьому році, сума складає 420 тисяч грн, у 2024 — 485 тисяч грн, у 2025 — 600 тисяч грн.
Директор департаменту у справах сімей та дітей Андрій Макаров розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що наразі для центру життєстійкості розробляють проєктно-кошторисну документацію. Попередньо планується, що він запрацює наприкінці 2023 року, але точних дат відкриття ще немає.
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