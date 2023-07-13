У Кременчуці, як і по всій Полтавщині, з'являться центри життєстійкості

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 227

Попередньо планується, що у нашому місті він запрацює наприкінці 2023 року

Найближчим часом як у Кременчуці, так і по всій Полтавській області створюватимуть центри життєстійкості. Про це повідомив заступник начальник Полтавської ОВА Олексій Бруслик.

— Полтавщина є учасницею пілоту «Посилення спроможності та стійкості територіальних громад шляхом створення центрів життєстійкості», який реалізує Мінсоцполітики. Участь у проєкті беруть 12 громад Київської, Харківської, Одеської, Хмельницької та Полтавської областей. З них шість — це громади саме нашого регіону, — розповів Олексій Бруслик. — Крім того, буде створено обласний центр стресостійкості за моделлю ізраїльських «Травма центрів». У ньому навчатимуть фахівців першої контактної лінії (галузей освіти, медицини, силових структур) ключовим азам підтримки постраждалого населення: військових, переселенців, членів родин загиблих.

Кременчуцьку міську територіальну громаду обрали як одну з цільових локацій проєкту «EU4Rесоvегу — Розширення можливостей громад в Україні», який впроваджує ООН за фінансової підтримки Європейського Союзу. Цей проєкт в тому числі включає заснування центрів життєстійкості громади.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 1.06.2023 № 1001 «Про надання згоди на безоплатну передачу об'єкта нерухомого майна, який належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, з балансу на баланс», з балансу ЖЕП «Автозаводське» на баланс департаменту у справах сімей та дітей передали нежитлове приміщення площею 98,7 кв. м, розташованого по вул. Університетській (колишня Першотравнева), буд. 23. У цьому приміщенні й розміщуватиметься центр життєстійкості.

У міській цільовій програмі «Діти Кременчука» зазначається, що центри життєстійкості — це дружні, безбар'єрні простори, на базі яких надаватимуться соціальні послуги, зокрема інформування, консультування та соціально-психологічна допомога. Очікується, що діяльність таких центрів зміцнить психосоціальну стійкість, знизить загальний рівень стресу та тривожності населення громади, допоможе координувати волонтерську діяльність, підвищить соціальну спроможність та згуртованість у громаді, зокрема, інтеграцію та адаптацію внутрішньо переміщених осіб та ветеранів.

Ось скільки грошей планує витратити департамент у справах сімей та дітей на облаштування та функціонування центру життєстійкості:

Як бачимо, у цьому році, сума складає 420 тисяч грн, у 2024 — 485 тисяч грн, у 2025 — 600 тисяч грн.

Директор департаменту у справах сімей та дітей Андрій Макаров розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що наразі для центру життєстійкості розробляють проєктно-кошторисну документацію. Попередньо планується, що він запрацює наприкінці 2023 року, але точних дат відкриття ще немає.

— Зараз фонд проводить тренінги для органів виконавчої влади, громадських організацій, патрульної поліції, ДСНС, соціальної сфери, молодіжних організацій, освітян, як наші партнери бачать діяльність центру життєстійкості, він зараз тільки формується, йде формування концепції, цілей, місії, хто і як там буде працювати, — каже Андрій Макаров.