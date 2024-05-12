Поліція Полтави розшукує 73-річного Миколу Закупця, який зник 10 травня

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Полтавське райуправління поліції просить повідомити будь-яку інформацію, яка може допомогти у пошуках зниклого

У Полтави поліція розшукує 73-річного Миколу Закупця, який зник ще у п’ятницю, 10 травня.

Чоловік має зріст 165 см та худорляву статуру. У нього карі очі, сиве волосся та борода.

В момент зникнення Микола Закупець був одягнений в темний піджак, чорні штани та кросівки в сіточку темного кольору.