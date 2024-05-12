Минулого року кількість чоловіків, що почали навчатися в аспірантурі за контактом, зросла у 15 разів

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Такий потяг до навчання проявився у чоловіків старше 25 років після оголошення загальної мобілізації

З початку повномасштабного вторгнення в Україні різко збільшилася кількість аспірантів. Причому, переважно серед чоловіків призовного віку. Голова профільного комітету Верховної Ради Сергій Бабак звернув увагу на цю тенденцію під час обговорення законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомляє видання Слово і діло.

Новий закон про мобілізацію передбачає, що студенти денної та дуальної форм навчання, які отримують освіту вищого рівня, мають право на відстрочку від призову на час навчання.

Під час обговорення законопроєкту депутати розглядали можливість скасування відстрочки для контрактників, але вирішили, що це порушить принцип рівності громадян, закріплений в Конституції України, і відстрочку залишили для всіх.

У 2022-2023 роках спостерігалося значне зростання кількості чоловіків, які бажають навчатися в аспірантурі на денній формі, у порівнянні з заочною та вечірньою формами. І найбільше зростання кількості аспірантів спостерігається саме серед контрактників, що, пов’язано з менш суворими вимогами до вступу, ніж на бюджетну форму.

Чоловіки потягнулися до знань

Якщо у 2021 році на усіх формах навчання з 7656 аспірантів чоловіків було лише третина (2554), то у 2022 році кількість аспірантів зросла удвічі - до 15 072 осіб, з яких 9725 були чоловіки (зростання майже у 4 рази).

У 2023 році ця цифра збільшилася до 18 835 осіб, з яких 13 594 були чоловіки (зростання у 5 разів).

На бюджетну форму навчання у 2021 році було зараховано 3263 аспіранти, з них лише 651 чоловік. У 2022 році кількість бюджетників-аспірантів зросла до 3304, з яких 1303 були чоловіками, що становить приблизно третину. У 2023 році серед бюджетників-аспірантів чоловіків віком від 25 років вже було більше половини.

На контрактній формі навчання тенденція була більш виразна.

У 2021 році з 1559 аспірантів був 721 чоловік. У 2022 році кількість аспірантів на контракті зросла до 9594, з яких більш ніж половина (7446) — чоловіки призовного віку (зростання у понад 10 разів).

А в 2023 році, на другий рік повномасштабної війни, кількість аспірантів на контракті склала 13 708 осіб, з яких 11 246 були чоловіки віком від 25 років (зростання у 15 разів).