На Раків чекає багато зустрічей, а Левам не варто перенапружуватися: гороскоп на 13-19 травня

Сьогодні, 13:58 Переглядів: 656

Овен (21.03-20.04)

Берiть вiд життя все найкраще. Вiдчуття свята, удача в справах серцевих, приток нових можливостей дозволять легко впоратися з будь-якими ускладненнями. Хороший час для оформлення нових союзiв i договорiв. На якiсь поступки доведеться пiти, але в результатi ви вiд цього тiльки виграєте. Друга половина тижня сприятлива для поїздок i активного спiлкування. Якщо вiдчуваєте, що в якихось справах з`явилися перешкоди, наберiться терпiння — скоро все змiниться на краще. Сприятливi днi: 14, 16; несприятливi: 18.

Тілець (21.04-21.05)

У понедiлок щось може вас сильно стурбувати, але не поспiшайте активно впливати на хiд подiй. З вiвторка ви вiдчуєте себе упевненiше, а обставини будуть сприятливiшi для реалiзацiї планiв i бажань. Зовнiшня активнiсть може вiдiйти на другий план, i бiльше часу вам захочеться придiлити домашнiм справам i сiмейним вiдносинам. Ви можете повернутися до старих планiв щодо перепланування будинку або дачного будiвництва. Тiльки поки не робiть особливо великих придбань. Вихiднi спробуйте провести на природi. Сприятливi днi: 15; несприятливi: 18.

Близнюки (22.05-21.06)

Вам доведеться iз завзятiстю i наполегливiстю рухатися до своїх цiлей. Не дивлячись на затримки в справах i фiнансовi ускладнення, становище ваше з кожним днем вирiвнюється. Джерелом пiдтримки i допомоги будуть вашi рiднi i близькi. Це хороший час для змiцнення стосункiв i обговорення спiльних планiв. Любовнi вiдносини теж поки вимагають самотностi. «Свiт на двох», спiльнi поїздки, вiдпочинок — все це сприятиме зближенню. Перекладiть частину своїх обов`язкiв на колег i набирайтеся сил перед новим витком активностi. Сприятливi днi: 13, 16; несприятливi: 19.

Рак (22.06-22.07)

На вас чекає багато зустрiчей, частина з яких можуть здатися випадковими, але нагадають вам про минулi подiї. Можливе повернення старого почуття, вiдновлення вiдносин. Добре в такий час вирiшувати питання, якi вiдкладалися на довгий термiн. Важлива розмова може вiдбутися у вiвторок. Не йдiть цього дня вiд проблем, проявляйте iнiцiативу — можете розраховувати на взаєморозумiння. Кращим днем тижня може стати недiля. Плануйте домашнi свята, пiкнiки на природi. Смiливо приступайте до нових справ, якщо є бажання. Сприятливi днi: 15, 16; несприятливi: 13.

Лев (23.07-23.08)

Цього тижня не перенапружуйтеся. Попереду у вас насичений перiод, а поки набирайтеся сил, вiдпочивайте i доводьте до завершення нагальнi справи. Може виникнути iнтрига в особистих вiдносинах. У вiвторок складеться вiдповiдна атмосфера для вiдвертої розмови з коханою людиною. Дiловi питання теж можуть одержати новий виток розвитку. Тiльки не поспiшаєте оформляти договори i союзи, поки просто розбирайтеся з новою iнформацiєю i обговорюйте деталi. В недiлю будьте ближче до природи, придiлiть час своїй зовнiшностi i здоров`ю. Сприятливi днi: 14, 15; несприятливi: 17.

Діва (24.08-23.09)

Цього тижня ви одержите iнформацiю, яка може змiнити вашi плани або примусить про щось серйозно замислитися. Особливо будьте уважнi до тем, якi вже виникали у минулому, але з якоїсь причини не одержали розвитку. Зараз у вас є можливiсть по-новому поглянути на свої вiдносини iз важливими людьми i обговорити важливi питання. Якщо буде потрiбна допомога, можна звертатися до друзiв. Вони ж стануть джерелом нових iдей або примусять вас пригадати про «справи давно минулих днiв». Пiдберiть для себе хорошу компанiю на недiлю. Сприятливi днi: 19; несприятливi: немає.

Терези (24.09-23.10)

Понедiлок буде не кращим днем для реалiзацiї важливих планiв. I краще не вступати в суперечки i дискусiї з партнерами, особливо, якщо вiдчуваєте, що вас провокують на конфлiкт. З вiвторка ви затвердитеся в своїх позицiях, та i обстановка в оточеннi стане комфортнiшою. Друга половина тижня сприятлива для дальнiх поїздок або вiдновлення вiдносин з тими, хто вiд вас далеко. Почуття знаходять глибину i насиченiсть. Насолоджуйтеся цiлiснiстю моменту i обмежте коло спiлкування у вихiднi. Сприятливi днi: 14, 16; несприятливi: 17.

Скорпіон (24.10-22.11)

Зробiть упор на справи, якi вимагають грунтовних витрат сил. Цей iдеальний час, щоб довести до кiнця якусь тему або окремий її етап. З вiвторка можете розраховувати на пiдтримку зацiкавлених осiб. У першу половину тижня займiться рiшенням матерiальних питань i полiпшеннями в своєму житловому просторi. У вiдносинах з партнерами доведеться йти на компромiс; принаймнi, не намагайтеся нiкого нi в чому переконувати. Вихiднi принесуть багато нових хвилюючих але приємних вражень i новин. Сприятливi днi: 16; несприятливi: 19.

Стрілець (23.11-21.12)

Ваша активнiсть день вiд дня зростає. Цей тиждень принесе змiни у областi почуттiв, але вашу увагу буде зосереджено не тiльки на особистих справах. Жвавi пошуки нових напрямiв дiяльностi увiнчаються успiхом, якщо ви подiлитеся планами з партнерами. Можливо, не все вдасться реалiзувати вiдразу. Швидше, це буде попереднє обговорення, розраховане на перспективу. Через кiлька мiсяцiв ця тема одержить повнiший розвиток. Будьте уважнi у суботу, не ризикуйте i не поспiшайте нiчого мiняти. В недiлю присвятiть вiльний час тим, кого ви любите. Сприятливi днi: 13; несприятливi: 14.

Козеріг (22.12-20.01)

Найбiльш важливi заходи плануйте на першу половину тижня. Ви можете повернутися до проектiв, якi давно чекали вашої уваги. Але врахуйте, що партнерство зараз набуває особливого значення, i будувати спiвпрацю необхiдно на взаємовигiдних умовах. I обов`язково придiляти увагу емоцiйної складової у вiдносинах. Якщо якась тема вас сильно хвилює, у вiвторок спробуйте викликати партнера на вiдверту розмову. Недiля — кращий день для покупок, домашнiх робiт i вiдпочинку на самотi. Сприятливi днi: 15; несприятливi: 13.

Водолій (21.01-19.02)

На вас чекає багато роботи. Але прагнiть врегулювати своє навантаження i не спокушайтеся новими пропозицiями. Незабаром ваше життя стане ще iнтенсивнiшим. Тому, радiйте будь-якiй можливостi вiдпочити вiд справ, придiляйте бiльше уваги своєму здоров`ю. З середи вдалий час сiсти на фруктову дiєту i вiдновити спортивнi тренування. Не призначайте любовних зустрiчей на суботу, iнакше ви можете опинитися в ситуацiї складного вибору. Недiля поверне вiдчуття внутрiшньої гармонiї, якщо ви проведете цей день без зайвої суєти. Сприятливi днi: 14; несприятливi: 15.

Риби (20.02-20.03)

Любов може стати для вас джерелом суперечливих вражень i вiдчуттiв. Не тiльки вiдчуття, але й слова набувають особливого значення. У вiвторок проявiть iнiцiативу, якщо вам потрiбна визначенiсть, i поговорiть з партнером про вашi спiльнi перспективи. Якщо у вас є дiти, то зараз вони можуть потребувати тiснiшого контакту з вами. Не залишайтеся в сторонi вiд їхнiх iнтересiв i прохань. Прислухайтеся до голосу своєї iнтуїцiї у суботу, якщо вiдчуєте напругу або тривогу. Вiдпочиньте, а в недiлю вас вже чекатимуть приємнiшi новини. Сприятливi днi: 15; несприятливi: немає.