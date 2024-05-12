Де у Кременчуці не буде світла у понеділок, 13 травня: перелік адрес

У понеділок, 13 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
вул. Вадима Пугачова, 9, 11, 13, 15А, 17, 17А, 19, 21;
просп. Свободи, 85Д.
З 8.00 до 17.00
вул. Академіка Герасимовича;
вул. Василя Стуса;
вул. Гайдамацька;
пров. Грузинський;
вул. Кавалерійська;
вул. Космонавтів;
пров. Космонавтів;
туп. Космонавтів;
вул. Ліщинова;
пров. Олега Ольжича;
пров. Пилипа Орлика;
туп. Пилипа Орлика;
пров. Сергія Петренка;
пров. Чигиринський;
вул. Чорноморська;
пров. Чорноморський.
туп. 1й, 2й Гайдамацький;
вул.А.Герасимовича;
пров. Вагонобудівний;
вул. Василя Стуса;
пров. Василя Стуса;
пров. Гайдамацький;
вул. Г.Чуркіна;
вул. І.Миколайчука;
вул. Космонавтів;
вул. Лейтенанта Покладова;
пров. Лікаря Самойловича;
вул.Ліщинова;
вул.Михайлівська;
вул.Небесної Сотні;
вул.Софіївська;
вул.Тіниста;
вул.Чорноморська;
вул.Пилипа Орлика;
пров.Михайлівський.
вул. Арсенальна, 2/6, 3;
вул. Переяславська, 39/2-55;
вул. Сержанта Мельничука, 3, 5, 14, 16, 18, 18А;
пров. Турбінний, 4-14А;
вул. Переяславська, 39/2, 42;
вул. Сержанта Мельничука, 9А.
вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8;
вул. Новокагамлицька, 3-26;
туп. Новокагамлицький, 2,4;
пров. Уласа Самчука, 2,4,6.
пров. 1-й Ливарний, 11, 13;
вул. Ковальська, 26, 28, 30, 32, 32Б, 39;
наб. Лейтенанта Дніпрова, 10-20А;
вул. Макаренка, 51-61;
пров. Передовий, 1-14.
вул. Виноградна, 15-56;
вул. Володимира Івасюка;
вул. Єгорова;
пров. Івана Приходька;
вул. Івана Франка;
пров. Крюківський;
вул. Насосна;
пров. Насосний;
вул. Революціонерів;
пров. Революціонерів;
вул. Республіканська;
вул. Тупикова;
пров. Ушинського;
пров. Федора Мазуленка,
пров. Художній;
вул. Художня;
вул. Республіканська;
пров. Івана Кожедуба;
вул. Ковальська;
наб. Лейтенанта Дніпрова;
вул. Лінійна;
вул. Макаренка;
вул. Павла Чубинського;
пров. Петра Ракітіна;
пров. Тополевий;
вул. Ковальська.
туп. 1-й Деповський;
туп. 2-й Деповський;
вул. Деповська;
вул. Запорізька;
вул. Миколи Кучми;
вул. Редутна;
пров. Сковороди;
пров. Столярний;
вул. Фурштадтська.
вул. Гайдамацька, 31-57;
пров. Диканський, 4-14;
пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
вул. Костянтина Острозького, 28-54;
вул. Різдвяна,1-29.
пров. Вагонобудівний,2А;
пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
вул. Космонавтів, 1А-36/17;
пров. Лисенка, 1-16;
вул. Ліщинова, 17-23;
пров. Курчанівський, 1-24;
вул. Різдвяна, 18-45;
вул. Чорноморська, 1-4.
вул. Театральна, 1, 5;
вул. Автозаводська, 11-32;
туп. Автозаводський, 2;
вул. Харківська, 10-30.
З 6.00 до 18.00
вул. Вадима Пугачова, 4А, 7, 13, 15, 17, 17А.
З 8.00 до 19.00
просп. Полтавський, 277, 279;
вул. Горліс-Горського, 3, 5, 7.
вул. Проліскова, 5, 11.
с. Мала Кохнівка;
с. Придніпрянське;
с. Потоки;
с. Соснівка.
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