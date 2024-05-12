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Де у Кременчуці не буде світла у понеділок, 13 травня: перелік адрес

Сьогодні, 14:59 Переглядів: 219

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 13 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

вул. Вадима Пугачова, 9, 11, 13, 15А, 17, 17А, 19, 21;

просп. Свободи, 85Д.

З 8.00 до 17.00

вул. Академіка Герасимовича;

вул. Василя Стуса;

вул. Гайдамацька;

пров. Грузинський;

вул. Кавалерійська;

вул. Космонавтів;

пров. Космонавтів;

туп. Космонавтів;

вул. Ліщинова;

пров. Олега Ольжича;

пров. Пилипа Орлика;

туп. Пилипа Орлика;

пров. Сергія Петренка;

пров. Чигиринський;

вул. Чорноморська;

пров. Чорноморський.

туп. 1й, 2й Гайдамацький;

вул.А.Герасимовича;

пров. Вагонобудівний;

вул. Василя Стуса;

пров. Василя Стуса;

пров. Гайдамацький;

вул. Г.Чуркіна;

вул. І.Миколайчука;

вул. Космонавтів;

вул. Лейтенанта Покладова;

пров. Лікаря Самойловича;

вул.Ліщинова;

вул.Михайлівська;

вул.Небесної Сотні;

вул.Софіївська;

вул.Тіниста;

вул.Чорноморська;

вул.Пилипа Орлика;

пров.Михайлівський.

вул. Арсенальна, 2/6, 3;

вул. Переяславська, 39/2-55;

вул. Сержанта Мельничука, 3, 5, 14, 16, 18, 18А;

пров. Турбінний, 4-14А;

вул. Переяславська, 39/2, 42;

вул. Сержанта Мельничука, 9А.

вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8;

вул. Новокагамлицька, 3-26;

туп. Новокагамлицький, 2,4;

пров. Уласа Самчука, 2,4,6.

пров. 1-й Ливарний, 11, 13;

вул. Ковальська, 26, 28, 30, 32, 32Б, 39;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 10-20А;

вул. Макаренка, 51-61;

пров. Передовий, 1-14.

вул. Виноградна, 15-56;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Єгорова;

пров. Івана Приходька;

вул. Івана Франка;

пров. Крюківський;

вул. Насосна;

пров. Насосний;

вул. Революціонерів;

пров. Революціонерів;

вул. Республіканська;

вул. Тупикова;

пров. Ушинського;

пров. Федора Мазуленка,

пров. Художній;

вул. Художня;

вул. Республіканська;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Лінійна;

вул. Макаренка;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

пров. Тополевий;

вул. Ковальська.

туп. 1-й Деповський;

туп. 2-й Деповський;

вул. Деповська;

вул. Запорізька;

вул. Миколи Кучми;

вул. Редутна;

пров. Сковороди;

пров. Столярний;

вул. Фурштадтська.

вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна,1-29.

пров. Вагонобудівний,2А;

пров. Дмитра Вишневецького, 20А;

вул. Космонавтів, 1А-36/17;

пров. Лисенка, 1-16;

вул. Ліщинова, 17-23;

пров. Курчанівський, 1-24;

вул. Різдвяна, 18-45;

вул. Чорноморська, 1-4.

вул. Театральна, 1, 5;

вул. Автозаводська, 11-32;

туп. Автозаводський, 2;

вул. Харківська, 10-30.

З 6.00 до 18.00

вул. Вадима Пугачова, 4А, 7, 13, 15, 17, 17А.

З 8.00 до 19.00

просп. Полтавський, 277, 279;

вул. Горліс-Горського, 3, 5, 7.

вул. Проліскова, 5, 11.

с. Мала Кохнівка;

с. Придніпрянське;

с. Потоки;

с. Соснівка.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення світла відключення електроенергії ремонтні роботи
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