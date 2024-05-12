Де у Кременчуці не буде світла у понеділок, 13 травня: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 13 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 вул. Вадима Пугачова, 9, 11, 13, 15А, 17, 17А, 19, 21; просп. Свободи, 85Д. З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича; вул. Василя Стуса; вул. Гайдамацька; пров. Грузинський; вул. Кавалерійська; вул. Космонавтів; пров. Космонавтів; туп. Космонавтів; вул. Ліщинова; пров. Олега Ольжича; пров. Пилипа Орлика; туп. Пилипа Орлика; пров. Сергія Петренка; пров. Чигиринський; вул. Чорноморська; пров. Чорноморський. туп. 1й, 2й Гайдамацький; вул.А.Герасимовича; пров. Вагонобудівний; вул. Василя Стуса; пров. Василя Стуса; пров. Гайдамацький; вул. Г.Чуркіна; вул. І.Миколайчука; вул. Космонавтів; вул. Лейтенанта Покладова; пров. Лікаря Самойловича; вул.Ліщинова; вул.Михайлівська; вул.Небесної Сотні; вул.Софіївська; вул.Тіниста; вул.Чорноморська; вул.Пилипа Орлика; пров.Михайлівський. вул. Арсенальна, 2/6, 3; вул. Переяславська, 39/2-55; вул. Сержанта Мельничука, 3, 5, 14, 16, 18, 18А; пров. Турбінний, 4-14А; вул. Переяславська, 39/2, 42; вул. Сержанта Мельничука, 9А. вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8; вул. Новокагамлицька, 3-26; туп. Новокагамлицький, 2,4; пров. Уласа Самчука, 2,4,6. пров. 1-й Ливарний, 11, 13; вул. Ковальська, 26, 28, 30, 32, 32Б, 39; наб. Лейтенанта Дніпрова, 10-20А; вул. Макаренка, 51-61; пров. Передовий, 1-14. вул. Виноградна, 15-56; вул. Володимира Івасюка; вул. Єгорова; пров. Івана Приходька; вул. Івана Франка; пров. Крюківський; вул. Насосна; пров. Насосний; вул. Революціонерів; пров. Революціонерів; вул. Республіканська; вул. Тупикова; пров. Ушинського; пров. Федора Мазуленка, пров. Художній; вул. Художня; вул. Республіканська; пров. Івана Кожедуба; вул. Ковальська; наб. Лейтенанта Дніпрова; вул. Лінійна; вул. Макаренка; вул. Павла Чубинського; пров. Петра Ракітіна; пров. Тополевий; вул. Ковальська. туп. 1-й Деповський; туп. 2-й Деповський; вул. Деповська; вул. Запорізька; вул. Миколи Кучми; вул. Редутна; пров. Сковороди; пров. Столярний; вул. Фурштадтська. вул. Гайдамацька, 31-57; пров. Диканський, 4-14; пров. Дмитра Вишневецького, 17-31; вул. Костянтина Острозького, 28-54; вул. Різдвяна,1-29. пров. Вагонобудівний,2А; пров. Дмитра Вишневецького, 20А; вул. Космонавтів, 1А-36/17; пров. Лисенка, 1-16; вул. Ліщинова, 17-23; пров. Курчанівський, 1-24; вул. Різдвяна, 18-45; вул. Чорноморська, 1-4. вул. Театральна, 1, 5; вул. Автозаводська, 11-32; туп. Автозаводський, 2; вул. Харківська, 10-30. З 6.00 до 18.00 вул. Вадима Пугачова, 4А, 7, 13, 15, 17, 17А. З 8.00 до 19.00 просп. Полтавський, 277, 279; вул. Горліс-Горського, 3, 5, 7. вул. Проліскова, 5, 11. с. Мала Кохнівка; с. Придніпрянське; с. Потоки; с. Соснівка.

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