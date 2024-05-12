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СБУ затримала блогерів, які знімали провокативні стріми про ЗСУ – їм загоржує до 8 років

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 125

 

Затримані блогери здійснювали інформаційно-підривну діяльність на користь ворога та закликали до зриву мобілізації

Служба безпеки України викрила на Київщині ще п’ятьох блогерів, які здійснювали інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, зокрема працювали на зрив мобілізації в Україні. Вони знімали провокативні стріми, писали фейкові публікації про військовослужбовців ЗСУ, у тому числі представників військкоматів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Цей деструктивний контент масово «підхоплювали» російські пропагандисти для підготовки постановочних сюжетів, зокрема для міжнародної аудиторії.

Затримані блогери поширювали інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення українських захисників. Ці координати агресор міг використати для здійснення прицільних ракетно-дронових ударів по місцях перебування Сил оборони.

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Так, затримано киянина, який їздив на власному авто та робив стріми в ютубі поблизу місць перебування військовослужбовців ЗСУ у столиці. Під час онлайн-трансляцій блогер не тільки оприлюднював локації, але й поширював фейки про військових у своїх коментарях.

Ще одним зловмисником виявився водій столичного таксі, який адміністрував цілу мережу анонімних Телеграм-каналів, законспірованих під рекламні сервіси та продаж продуктів. За допомогою мережі він «розганяв» кремлівські наративи щодо мобілізації в Україні та поширював інформацію про місцеперебування посадовців ТЦК та СП.

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Третій фігурант – мешканець столиці, який на власних сторінках у соцмережах закликав до зриву мобілізації через силовий опір представникам ТЦК.

 

Ще двоє зловмисників з Київщини «зливали» місця дислокації українських захисників у спеціалізовані групи і чат-боти популярних месенджерів. Частину таких інтернет-ресурсів координували з території РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили всім п’ятьом затриманим блогерам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Схожі затримання були й на Полтавщині. Найбільш відоме сталося у серпні минулого року, коли СБУ спільно з Національною поліцією затримала у Полтаві провокатора, який публічно принижував та ображав українських військових Романа Заволоку. Крім того, він виявився палким прихильником кремлівських наративів про війну в Україні, які розповсюджував у соцмережах. Фітнес-блогера звинувачують по декількох статтях Кримінального кодексу й зараз судять у Полтаві. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк звернувся до українців із закликом «не здаватись без бою» та написав на своїй сторінці у Фейсбук чому за допомогою самих українців росіяни можуть завдати нам поразки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: СБУ блогери провокації ТЦК та СП затримали
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