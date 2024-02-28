Чому полтавський фітнес-блогер Заволока, який провокував військових, уникне мобілізації

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 737

Блогера судять не за ухилення від мобілізації, а за більш важкими статтями Кримінального кодексу

Полтавського фітнес-блогера Романа Заволоку, який став відомим через низку провокацій проти військовослужбовців місцевого ТЦК, судитимуть. Проте, до лав ЗСУ він потрапити не зможе.

Про це розповів речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін у коментарі «Телеграфу».

Фітнес-тренеру з Полтави Заволоці, який принижував військових, продовжили тримання під вартою

За його словами, Заволока отримав підозру у вчиненні злочину не через ухилення від мобілізації, хоча один такий епізод в його біографії таки був, а за іншими статтями Кримінального кодексу.

- Він зумисне шукав зустрічі з працівниками ТЦК та СП, які роздавали повістки у громадських місцях, щоб образити їхню честь та гідність під уключену відеокамеру, а потім виклав ролики в Інтернет. Він першим розпочинав конфлікт, вирішивши, що йому все дозволено і нічого йому за це не буде, — сказав Роман Істомін та додав, що блогер ще й чинив опір правоохоронцям.

Саме тому, заявив речник Полтавського ОТЦК, Роману Заволоці інкримінують важчі статті Кримінального кодексу, на кшталт перешкоджання діяльності ЗСУ, погроз військовослужбовцям, заперечення російського вторгнення та глорифікації дій країни-агресора. За все це, скоєне в умовах воєнного стану, фітнес-блогер може потрапити за ґрати на 8 років.

А маючи судимість за такими статтями, навіть якщо він захоче підписати контракт із ЗСУ, то це йому не вдасться, бо такі люди в армії не потрібні.

- Зловмисник має відбувати покарання, а не служити в армії! Армія це не структура покарання. Це структура, в якій громадянин виконує конституційний обов’язок та захищає свою Батьківщину. Це почесно, хоч і важко, — додав Роман Істомін.

Повістки у громадських місцях Кременчука продовжать роздавати поки буде тривати мобілізація

Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП в ексклюзивному інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, що у місті продовжується робота спільних груп працівників РТЦК та поліції щодо вручення повісток у громадських місцях. За його словами під час дії воєнного стану військовозобов’язані повинні завжди мати при собі військово-обліковий документ. Патрульні перевіряють ці документи й у разі необхідності виписують повістки для прибуття до РТЦК з метою уточнення військово-облікових даних. До вручення повісток у громадських місцях залучаються військовослужбовці, які брали участь у боях на передньому краї, отримали поранення та визнані ВЛК обмежено придатними до військової служби.

- Тому я прошу ставитися до перевірки документів з порозумінням… І, будь ласка, ставтеся з повагою до цих військовослужбовців. Дуже багато з них ходять із паличками, їм важко, але вони розуміють важливість цього завдання, - пояснив Мирослав Волков.

Він заявив, що у Кременчуцькому районі таких резонансних випадків, який стався у Полтаві, не було й тому Кременчуцький РТЦК не звертався з цього приводу до правоохоронних органів.