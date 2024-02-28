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Юні дзюдоїсти з Горішніх Плавнів підтвердили свій рівень майстерності

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 105

 

У чемпіонаті області з дзюдо, який відбувся в Горішніх Плавнях, взяли участь близько 100 учасників. Крім господарів змагань – гості з Полтави, Кременчука, Шишак, Лохвиці, Світловодська, Карлівки. Про змагання - в публікації видання «Хроніки тижня».

Головним суддею змагань був суддя національної категорії Сергій Середа з Кременчука.

Зазвичай чемпіонати області починаються на початку року, бо на них проходить відбір до чемпіонатів України, — зазначив головний тренер ДЮСШ No 1 Ігор Горяшин. — Зараз змагалися 12-13-річні хлопці та дівчата у дев’яти вагових категоріях. На чемпіонати всеукраїнського рівня вони поки що не відбираються, але їм важливо змагатися, бо це їхній розвиток та зростання професійного рівня.

Ігор Горяшин зазначив, що «школа дзюдо Горішніх Плавнів завжди на найвищому рівні не тільки на обласних змаганнях, а й на чемпіонатах України».

Серед вихованців відділення ДЮСШ № 1 переможцями стали Олександр Копитін та Єлизавета Прядко. Другі місця посіли Георгій Копитін та Поліна Бодюл. «Бронзу» здобули Ернест Батін, Микита Урванов, Катерина Панченко, Іван Новохатько, Денис Курманов.

Серед вихованців обласної ДЮСШ «Олімпійські надії» переможцем став Максим Яцина, на другому місці Ярослав Шемет, третє місце посіли Святослав Косолап та Руслан Ємельянов.

Тренер Олександр Ємченко радіє перемогам свого вихованця Максима Яцини, бо «це другі змагання в цьому році, на яких він став переможцем». «Ярослав Шемет показав гарну боротьбу, але треба ще працювати, — зауважив Олександр Ємченко. — Святослав Косолап стабільно в трійці призерів, проте треба покращувати результати та працювати більше».

Як розповів тренер, Руслан Ємельянов нещодавно почав займатися дзюдо і вже отримав першу медаль. 23 лютого у столиці стартує чемпіонат України серед дзюдоїстів у віці до 18 років. ОДЮСШ на ньому представляють Назар Яцина та Назар Васильчук. А на початку березня в Горішніх Плавнях запланований чемпіонат області з дзюдо серед юніорів, переможці якого виступатимуть на всеукраїнських змаганнях.

Джерело: «Хроніки тижня», № 6, 2024 р.



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Автор: Дарія Згура
Теги: Горішні Плавні змагання
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