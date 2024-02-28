Кременчуцькі спортсмени вибороли тринадцять призових місць на Чемпіонаті України з таеквон-до І.Т.Ф.

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 102

Кременчуцькі спортсмени завоювали тринадцять призових місць на Чемпіонаті України з таеквон-до І.Т.Ф. серед юнаків, юніорів, дорослих та ветеранів. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався на фейсбук-сторінці ДЮСШ № 1.

У чемпіонаті взяли участь спортсмени Кременчуцької міської комлексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 та виблроли такі нагороди:

Маргарита Брикова - І місце (спаринг), V місце (спецтехніка);

Аліна Сірко - І місце (спаринг), І місце (туль);

Дмитро Урсуліка - ІІІ місце (спаринг);

Андрій Погрібняк - ІІІ місце (спаринг);

Аліна Скриль - ІІІ місце (спаринг);

Дмитро Озірковський - ІІІ місце (спаринг);

Максим Луценко - ІІІ місце (спаринг);

Назар Стрелічев - ІІІ місце (спаринг);

Артем Пархоменко - V місце (спаринг);

Мілана Клименко - V місце (спаринг), V місце (туль).

Чемпіонат прозодив з 22 до 25 лютого у Вінниці. За першість боролися близько 570 спортсменів з усієї України.

Готували кременчуцьких таеквондистів до змагань тренери Юрій Вдовицький та Артем Григорян.

Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі спортсмени здобули 62 медалі на Чемпіонаті Полтавської області з таеквондо ІТФ.