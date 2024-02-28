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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі спортсмени вибороли тринадцять призових місць на Чемпіонаті України з таеквон-до І.Т.Ф.

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 102

 

Учасники чемпіонату — вихованці Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1

Кременчуцькі спортсмени завоювали тринадцять призових місць на Чемпіонаті України з таеквон-до І.Т.Ф. серед юнаків, юніорів, дорослих та ветеранів. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався на фейсбук-сторінці ДЮСШ № 1.

 

У чемпіонаті взяли участь спортсмени Кременчуцької міської комлексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 та виблроли такі нагороди: 

  • Маргарита Брикова - І місце (спаринг), V місце (спецтехніка);
  • Аліна Сірко - І місце (спаринг), І місце (туль);
  • Дмитро Урсуліка - ІІІ місце (спаринг);
  • Андрій Погрібняк - ІІІ місце (спаринг);
  • Аліна Скриль - ІІІ місце (спаринг);
  • Дмитро Озірковський - ІІІ місце (спаринг);
  • Максим Луценко - ІІІ місце (спаринг);
  • Назар Стрелічев - ІІІ місце (спаринг);
  • Артем Пархоменко - V місце (спаринг);
  • Мілана Клименко - V місце (спаринг), V місце (туль).

Чемпіонат прозодив з 22 до 25 лютого у Вінниці. За першість боролися близько 570 спортсменів з усієї України.

Готували кременчуцьких таеквондистів до змагань тренери Юрій Вдовицький та Артем Григорян.

Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі спортсмени здобули 62 медалі на Чемпіонаті Полтавської області з таеквондо ІТФ.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: КДЮСШ № 1
Теги: Кременчук спорт чемпіонат України таеквон-до ІТФ ДЮСШ №1
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