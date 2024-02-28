Кременчуцькі спортсмени вибороли тринадцять призових місць на Чемпіонаті України з таеквон-до І.Т.Ф.

Кременчуцькі спортсмени завоювали тринадцять призових місць на Чемпіонаті України з таеквон-до І.Т.Ф. серед юнаків, юніорів, дорослих та ветеранів. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався на фейсбук-сторінці ДЮСШ № 1.
У чемпіонаті взяли участь спортсмени Кременчуцької міської комлексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 та виблроли такі нагороди:
Чемпіонат прозодив з 22 до 25 лютого у Вінниці. За першість боролися близько 570 спортсменів з усієї України.
Готували кременчуцьких таеквондистів до змагань тренери Юрій Вдовицький та Артем Григорян.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі спортсмени здобули 62 медалі на Чемпіонаті Полтавської області з таеквондо ІТФ.
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