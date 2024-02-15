Кременчуцькі спортсмени отримали 62 медалі на обласному чемпіонаті з таеквондо ІТФ

Кременчуцькі спортсмени здобули 62 медалі на Чемпіонаті Полтавської області з таеквондо ІТФ Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався з фейсбук-сторінки Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1.
Усі учасники змагань є вихованцями цієї спортивної школи.
Спортсмени вибороли:
Підготували переможців та призерів до змагань тренери Юрій Вдовицький та Артем Григорян.
Нагадаємо, у листопаді минулого року вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного вибороли на Кубку Полтавської області з Таеквондо ІТФ два «золота», одне «срібло» та одну «бронзу».
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