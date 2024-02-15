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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі спортсмени отримали 62 медалі на обласному чемпіонаті з таеквондо ІТФ

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 120

 

Учасники змагань — вихованці Кременчуцької міської комплесної дитячо-юнацької спортивної школи № 1

Кременчуцькі спортсмени здобули 62 медалі на Чемпіонаті Полтавської області з таеквондо ІТФ Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався з фейсбук-сторінки Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1.

Усі учасники змагань є вихованцями цієї спортивної школи.

Спортсмени вибороли:

  • 29 золотих медалей;
  • 19 срібних медалей;
  • 14 бронзових медалей.

Підготували переможців та призерів до змагань тренери Юрій Вдовицький та Артем Григорян.

Нагадаємо, у листопаді минулого року вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного вибороли на Кубку Полтавської області з Таеквондо ІТФ два «золота», одне «срібло» та одну «бронзу».

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: фейсбук-сторінка КДЮСШ №1
Теги: Кременчук спорт таеквон-до ІТФ ДЮСШ №1
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