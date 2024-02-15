В одній із громад Кременчуччни вже виділили земельну ділянку для створення індустріального парку

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Вчора у Полтаві відбулася робоча нарада з питань створення індустріальних парків в області

В Україні є три регіони, де створені та успішно працюють індустріальні парки. Це Львівська, Вінницька та Київська області (Біла Церква). Цей досвід хочуть запровадити й на Полтавщині. Про це під час ранкового брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Вчора відбулася робоча нарада в Полтавській ОВА з питань створення індустріальних парків в області. На ній окрім керівництва області були присутні народні депутати, у тому числі заступник голови парламентського комітету з економічного розвитку Дмитро Кисилевський, — зазначив очільник району.

Він розповів, що у Кременчуцькому районі Семенівська громада вже виділила земельну ділянку площею 21 га під створення індустріального парку. А сьогодні, 15 лютого, народні депутати та керівники області відвідають кременчуцькі підприємства, що оцінити можливість створення індустріального парку на Кременчуччині.

Олег Лєднік також додав, що наразі у Верховній Раді розглядається законопроєкт, який значно спростить процес створення індустріальних парків. На черзі питання щодо податкових та митних пільг для підприємств, які будуть працювати в індустріальних парках.

— Маємо надію, що територіальні громади району візьмуть участь у цьому процесі й почнеться новий етап розвитку району. Адже це нові робочі місця та надходження до бюджетів. Держава готова всіляко сприяти створенню індустріальних парків, — резюмував Олег Лєднік.

Нагадаємо, вчора на робочій нараді в Полтавській ОВА було зазначено, що наразі в області створений лише один індустріальний парк — «Ланнівський». Ще 19 громад мають потенційно придатні земельні ділянки для їх створення.

Кременчук має невдалий досвід створення індустріального парку понад десять років тому.