В одній із громад Кременчуччни вже виділили земельну ділянку для створення індустріального парку

В Україні є три регіони, де створені та успішно працюють індустріальні парки. Це Львівська, Вінницька та Київська області (Біла Церква). Цей досвід хочуть запровадити й на Полтавщині. Про це під час ранкового брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він розповів, що у Кременчуцькому районі Семенівська громада вже виділила земельну ділянку площею 21 га під створення індустріального парку. А сьогодні, 15 лютого, народні депутати та керівники області відвідають кременчуцькі підприємства, що оцінити можливість створення індустріального парку на Кременчуччині.
Олег Лєднік також додав, що наразі у Верховній Раді розглядається законопроєкт, який значно спростить процес створення індустріальних парків. На черзі питання щодо податкових та митних пільг для підприємств, які будуть працювати в індустріальних парках.
Нагадаємо, вчора на робочій нараді в Полтавській ОВА було зазначено, що наразі в області створений лише один індустріальний парк — «Ланнівський». Ще 19 громад мають потенційно придатні земельні ділянки для їх створення.
Кременчук має невдалий досвід створення індустріального парку понад десять років тому.
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