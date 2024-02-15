У Полтаві неповнолітня випала з третього поверху

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15 близько 1.00 у Полтаві 17-річна дівчина випала з вікна третього поверху. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про подію до поліції повідомили медики. Як інформують правоохоронці, дівчина тримала переломи різного ступеня тяжкості. Зараз вона перебуває у лікарні під наглядом фахівців.

Причини та обставин події з’ясовують працівники ювенальної превенції Полтавського районного управління поліції.

Нагадаємо, минулими вихідними у Полтаві із балкону четвертого поверху одного з готелів випав чоловік.