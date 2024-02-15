На Кремечуччині в січні 4 громади не виконали свої бюджетні показники: яка причина

Серед громад району, які не виконали план з надходжень до свого бюджету — Кременчуцька міська територіальна громада
За підсумками січня, 4 територіальні громади з 12 не виконали планові показники з надходжень до бюджетів громад. Про це під час ранкового брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, головна причина невиконання — робота великого підприємства, яке переважно формує бюджет цих громад, на третину своєї потужності.
Найскладніша ситуація у Пришибській територіальній громаді, де бюджетні надходження у січні склали лише 59,7% від запланованих.
Значне невиконання плану є також у Кременчуцькій міській територіальній громаді — 91,2% від запланованих надходжень.
У ще двох громад, які потрапили до цього переліку, показники з надходжень до бюджетів майже відповідають плану — 99,7% у Горішньоплавнівській територіальній громаді, та 98,8% — у Семенівській.
Загальні показники з надходжень до бюджетів територіальних громад по району складають 97,7% від запланованих.
Нагадаємо, що через вилучення «військового» податку на доходи фізосіб (ПДФО) кременчуцька влада зменшила витрати з бюджету майже на всі сфери.
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