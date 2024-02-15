На Крюківському мосту перекриють одну проїзну смугу

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У Кременчуці на Крюківському мосту 15, 16, 19, 20 та 21 лютого з 9.00 до 11.00 буде перекрита одна смуга автопроїжджої частини. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Обмежать рух у зв’язку із ремонтом асфальтного покриття та ліквідації ямковості на мостовому переході.

Водіїв закликають зважати на такі обмеження та заздалегідь спланувати маршрут.

Нагадаємо, минулого разу рух Крюківським мостом у зв’язку із ремонтними роботами обмежували 30 січня. Тоді на дорозі утворилися затори.