На Крюківському мосту перекриють одну проїзну смугу

У Кременчуці на Крюківському мосту 15, 16, 19, 20 та 21 лютого з 9.00 до 11.00 буде перекрита одна смуга автопроїжджої частини. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Обмежать рух у зв’язку із ремонтом асфальтного покриття та ліквідації ямковості на мостовому переході.
Водіїв закликають зважати на такі обмеження та заздалегідь спланувати маршрут.
Нагадаємо, минулого разу рух Крюківським мостом у зв’язку із ремонтними роботами обмежували 30 січня. Тоді на дорозі утворилися затори.
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