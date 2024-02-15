Кременчужан запрошують до музею на виставку художньої вишивки

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 154

Кременчужан запрошують до краєзнавчого музею на персональну виставку робіт кременчуцької майстрині ручної художньої вишивки Галини Володимирівни Верьовкіної — «Живопис, створений нитками». Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

На виставці буде представлено 12 картин, які майстриня виконала у різні періоди свого життя. Усі роботи вишиті шовком та нитками муліне, мають оригінальні сюжети, а палітра кольорів та відтінків передає ауру краси та ніжності.

Відкриття виставки відбудеться 16 лютого о 14.00 у Кременчуцькому краєзнавчому музеї за адресою вул. Ігоря Сердюка, 2.

Музей працює з 9.00 до 16.30 крім понеділка та вівторка.

Вхід на виставку безкоштовний.

Нагадаємо, 15 лютого о 15.00 в абонементі філії № 2 (вул. Соборна, 11) директорка краєзнавчого музею Алла Гайшинська розповість про кілька ікон, які зберігаються у музеї, а також історію «розстріляного портрета» Тараса Шевченка.















