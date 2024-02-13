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Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан запрошують дізнатися про цікаві експонати краєзнавчого музею (афіша)

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 71

 

Захід проведе директорка Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська

Кременчужан запрошують до бібліотеки відвідати захід «Цікаві історії із запасників музею». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці.

Захід проводиться спільно із краєзнавчим музеєм. Відвідувачі зможуть дізнатися історію деяких експонатів із музейної колекції.

Директорка музею Алла Гайшинська розповість про кілька ікон, які зберігаються у музеї, а також історію «розстріляного портрета» Тараса Шевченка.

Відбудеться захід 15 лютого о 15.00 в абонементі філії №2 за адресою вулиця Соборна, 11.

Вхід на захід вільний.

Нагадаємо, 14 лютого о 13.30 у бібліотеці-філії №1 для дітей проведуть екологічний захід «Птахи зимують поруч з нами».


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук бібліотека-філія №2 Краєзнавчий музей зустріч захід Алла Гайшинська
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