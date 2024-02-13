Кременчужан запрошують до бібліотеки відвідати захід «Цікаві історії із запасників музею». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці.
Захід проводиться спільно із краєзнавчим музеєм. Відвідувачі зможуть дізнатися історію деяких експонатів із музейної колекції.
Директорка музею Алла Гайшинська розповість про кілька ікон, які зберігаються у музеї, а також історію «розстріляного портрета» Тараса Шевченка.
Відбудеться захід 15 лютого о 15.00 в абонементі філії №2 за адресою вулиця Соборна, 11.
Вхід на захід вільний.
Нагадаємо, 14 лютого о 13.30 у бібліотеці-філії №1 для дітей проведуть екологічний захід «Птахи зимують поруч з нами».
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