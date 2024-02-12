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Кременчук, Культура, Афіша

Юних кременчужан запрошують до бібліотеки на еко-зустріч (афіша)

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 146

 

На відвідувачів чекає цікава вікторина, пізнавальні відео та майстер-клас з виготовлення екологічної годівнички для птахів

Юних кременчужан запрошують до бібліотеки на екологічну зустріч, присвячену зимовим птахам. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники Кременчуцької міської публічної бібліотеки.

Разом із представниками Регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» бібліотекарі підготували для дітей пізнавально-розважальну програму «Спостерігай-відгадай», інформацію про різноманіття птахів нашого краю та багато фактів про їх існування та харчування взимку.

Гості заходу зможуть переглянути відеопрезентацію та взяти участь у вікторині «Дивовижні птахи».

Також для дітей проведуть майстер-клас з виготовлення екологічних годівничок для зимуючих птахів.

Крім цього бібліотекарі підготують виставку літератури «Допоможи птахам взимку», де будуть представлені цікаві та яскраві сучасні видання про пташиний світ нашого краю.

Відбудеться захід 14 лютого о 13.30 у бібліотеці-філії №1 за адресою проспект Лесі Українки, 13. 



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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук бібліотека-філія №1 захід птахи діти майстер-клас
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