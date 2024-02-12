У Полтаві пасажири затримали тролейбусного крадія

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11 лютого близько 15.30 у Полтаві пасажири тролейбуса затримали крадія та передали його правоохоронцям. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За словами правоохоронців, 39-річний полтавець витягнув з кишені у 21-річної пасажирки тролейбуса гаманець та мобільний телефон. Це помітили інші пасажири тролейбуса та затримали злодія поблизу зупинки. Після цього викликали поліцію та передали його правоохоронцям.

— Причетна до крадіжки особа затримана. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, — прокоментував Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

Наразі за фактом крадіжки слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині поліція викрила серійних крадіїв, які обкрадали дачні будинки.