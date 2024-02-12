У Полтаві пасажири затримали тролейбусного крадія

11 лютого близько 15.30 у Полтаві пасажири тролейбуса затримали крадія та передали його правоохоронцям. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За словами правоохоронців, 39-річний полтавець витягнув з кишені у 21-річної пасажирки тролейбуса гаманець та мобільний телефон. Це помітили інші пасажири тролейбуса та затримали злодія поблизу зупинки. Після цього викликали поліцію та передали його правоохоронцям.
Наразі за фактом крадіжки слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині поліція викрила серійних крадіїв, які обкрадали дачні будинки.
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