На Кременчуччині викрили серійних крадіїв — поліція

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Крадіям загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі

На Кременчуччині викрили двох людей, які причетні до крадіжок у дачних будинках. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що з початку січня від місцевих мешканців до поліції почали надходити повідомлення про крадіжки з дачних будинків у селах Щербаки, Омельник, Крамаренки та Запсілля.

Поліціянти затримали правопорушників вночі з 6 на 7 лютого в одному із сіл Кременчуцького району.

Попередньо поліціянти встановили, що до крадіжок із дачних будинків причетні двоє мешканців Дніпропетровщини: 63-річний чоловік та 53-річна жінка.

Автомобіль ВАЗ, на якому пересувалися злочинці, поліціянти виявили під час патрулювання території населених пунктів, де вчинялися злочини. Під час проведення першочергових слідчих дій, правоохоронці вилучили з транспортного засобу електроінструменти, дроти, техніку, знаряддя, яке використовувалося для проникнення до будинків, обріз мисливської рушниці та інші речові докази, які підтверджують причетність громадян до скоєння серії крадіжок. А також встановили кілька потерпілих, які впізнали своє майно.

Злочинців затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України та статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Крадіям загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в грудні в одному із сіл Кременчуцького району 48-річний чоловік викрав розукомплектований автомобільний причіп.