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Кременчук

У Кременчуці попрощалися із співзасновником Товариства української мови Володимиром Вусиком

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 182

 

Поховали відомого у Кременчуці літератора у Новій Галещині поруч із рідними

8 лютого у Кременчуці попрощалися із співзасновником місцевого Товариства української мови, відомим літератором Володимиром Вусиком, передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Охочі провести в останню путь мовознавця зібралися поблизу його будинку. Серед присутніх були секретар міськради Юрій Гриценко, заступник міського голови Володимир Пелипенко, депутатка Лариса Гориславець, директорка Кременчуцького педколеджу Леся Крупіна, члени Товариства української мови, знайомі, небайдужі містяни.

Після прощання у Кременчуці поховали Володимира Вусика у Новій Галещині поблизу з рідними.

Нагадаємо, Володимир Вусик помер 4 лютого на 82-му році життя. У 1989 році він став співзасновником Товариства української мови, згодом працював коректором у газеті «Вісник Кременчука». Останнім часом Володимир Вусик входив до складу Комісії з перейменування вулиць Кременчука в рамках деколонізації.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Прощання некролог померлий
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