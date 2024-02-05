Помер співзасновник Товариства української мови у Кременчуці Володимир Вусик

Учора, 4 лютого, помер відомий кременчуцький літератор, співзасновник Товариства української мови Володимир Гаврилович Вусик. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив краєзнавець Євген Бергер.
Автор праці «Історія кременчуцького педагогічного училища», поет, автор роману «Провідник» про Дмитра Демидюка Володимир Вусик помер на 82-му році життя.
Володимир Гаврилович у 1989 році став співзасновником Товариства української мови, згодом працював коректором у газеті «Вісник Кременчука».
Останнім часом Володимир Вусик входив до складу Комісії з перейменування вулиць Кременчука в рамках деколонізації.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким Володимира Вусика.
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