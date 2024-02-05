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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі борці здобули десять медалей на обласному чемпіонаті

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 127

 

Змагання відбулися минулого тижня у Лубнах

Кременчуцькі спортсмени вибороли 10 медалей на відкритому чемпіонаті Полтавської області U-15 з греко-римської боротьби. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

У ваговій категорії 38 кілограмів нагороди отримали:

  • 1 місце  виборов Микита Куроп'ятник;
  • 3 місце – Данило Заєць.

У ваговій категорії 41 кілограм:

  • 3 місце – Матвій Ельченко. 

У ваговій категорії 44 кілограми:

  • 3 місце – Кирил Єльченко. 

У ваговій категорії 48 кілограмів:

  • 2 місце – Михайло Скачко;
  • 4 місце – Мирослав Данилов. 

У ваговій категорії 52 кілограми:

  • 3 місце – Владислав Комаревцев. 

У ваговій категорії 57 кілограм:

  • 2 місце – Тарас Пидюра;
  • 3 місце – Віталій Гринець.  

У ваговій категорії 68 кілограмів:

  • 2 місце – Ілля Сіненко. 

У ваговій категорії 100 кілограм:

  • 3 місце – Матвій Бойко.

Змагання відбувалися 1-2 лютого у Лубнах сеерд кадетів 2009-2010 ррку народження. У них взяли участь 74 спортсмена з Полтави, Кременчука, Решетилівки, Диканьки, Хорола, Миргорода,  Лубнів, Гребінки та Донецького фахового коледжу ім. С. Бубки.

Серед кременчуцьких призерів і шестеро учнів Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного.

Нагадаємо, наприкінці минулого року вихованці та випускники Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного вибороли три призових місця на Кубку України U-20 з греко-римської боротьби.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: змагання греко-римська боротьба Кременчук спортивний ліцей спорт
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