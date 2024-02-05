Кременчуцькі борці здобули десять медалей на обласному чемпіонаті

Кременчуцькі спортсмени вибороли 10 медалей на відкритому чемпіонаті Полтавської області U-15 з греко-римської боротьби. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
У ваговій категорії 38 кілограмів нагороди отримали:
У ваговій категорії 41 кілограм:
У ваговій категорії 44 кілограми:
У ваговій категорії 48 кілограмів:
У ваговій категорії 52 кілограми:
У ваговій категорії 57 кілограм:
У ваговій категорії 68 кілограмів:
У ваговій категорії 100 кілограм:
Змагання відбувалися 1-2 лютого у Лубнах сеерд кадетів 2009-2010 ррку народження. У них взяли участь 74 спортсмена з Полтави, Кременчука, Решетилівки, Диканьки, Хорола, Миргорода, Лубнів, Гребінки та Донецького фахового коледжу ім. С. Бубки.
Серед кременчуцьких призерів і шестеро учнів Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного.
Нагадаємо, наприкінці минулого року вихованці та випускники Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного вибороли три призових місця на Кубку України U-20 з греко-римської боротьби.
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