Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Кременчуці поліцейські затримали крадія

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 263

 

Злодій вирвав у місцевої мешканки мобільний телефон

3 лютого у Кременчуці на території автовокзалу чоловік відібрав у 65-річної жінки мобільний телефон. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Потерпіла звернулася до поліції у суботу близько 11.00.

Ситацію прокоментував тимчасово виконувач обов’язків начальника відділення № 1 Кременчуцького райуправління поліції Ігор Грачов:

Слідчі затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За словами Грачова, правоохоронці протягом години встановили особу підозрюваного. Ним виявився 51-річний житель Кременчука. У крадія вилучили речові докази крадіжки.

Слідчі порушили кримінальне провадежння за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Злодію загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно винесли вирок жительці кременчука, яка у дитячому розважальному комплексі Fly Kids вкрала у жінки мобільний телефон.

2
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчук крадіжка крадій поліція телефон
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх