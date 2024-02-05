У Кременчуці поліцейські затримали крадія

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 263

3 лютого у Кременчуці на території автовокзалу чоловік відібрав у 65-річної жінки мобільний телефон. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Потерпіла звернулася до поліції у суботу близько 11.00.

Ситацію прокоментував тимчасово виконувач обов’язків начальника відділення № 1 Кременчуцького райуправління поліції Ігор Грачов:

Слідчі затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За словами Грачова, правоохоронці протягом години встановили особу підозрюваного. Ним виявився 51-річний житель Кременчука. У крадія вилучили речові докази крадіжки.

Слідчі порушили кримінальне провадежння за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Злодію загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно винесли вирок жительці кременчука, яка у дитячому розважальному комплексі Fly Kids вкрала у жінки мобільний телефон.