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Надзвичайні новини

Вчителька Кременчуцької гімназії №27 у дитячому комплексі Fly Kids вкрала у жінки телефон

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 2 757

 

За це отримала рік іспитового строку

Вчителька Кременчуцької гімназії №27 у дитячому розважальному комплексі Fly Kids вкрала у жінки мобільний телефон. 23 січня вирок їй виніс Автозаводський районний суд Кременчука.

У матеріалах справи йдеться, що 31 серпня 2023 року близько 12.20 вчителька, перебуваючи у приміщенні комплексу Fly Kids, помітила на столику №51 мобільний телефон марки Redmi Note 7. Жінка викрала гаджет, чим завдала його власниці збитків на 4044 гривень.

26 грудня 2023 року обвинувачена уклала угоду з прокурором про визнання винуватості.

Суд визнав вчительку винною у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України) та призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, замінивши його на 1 рік іспитового строку. Також з неї стягнуть на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів на суму 956 грн.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду через Автозаводський районний суд м. Кременчука протягом 30 днів з дня його проголошення.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: molbuk.ua
Теги: крадіжка телефон вирок суду суд вирок
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