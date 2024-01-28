На правобережжі Кременчука протягом дня не буде води — мерія

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У понеділок, 29 січня, на правобережжі Кременчука відключать водопостачання. Води не буде протягом дня. Про це повідомили на телеграм-каналі Кременчуцької міської ради.

Зазначено, що працівники комунального підприємства «Кременчукводоканал» мінятимуть засувки на водогоні питної води на вулиці Олександрійській.

Кременчужан просять заздалегідь запастися питною та технічною водою.

— Після завершення робіт і відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому «Кременчукводоканал» почне відключати воду боржникам.