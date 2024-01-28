Медова краса - газета «Для дому і сім'ї» зібрала рецепти для краси

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Протягом століть люди невпинно вихваляють мед - цей солодкий подарунок природи, відомий своїми цілющими властивостями. Мед має заспокійливу дію, зміцнює тіло, тонізує і зволожує шкіру, сприятливо впливає на тіло як зовні, так і зсередини

Еліксир молодості

Натуральний мед багатий на антиоксиданти і володіє потужною антивіковою дією. Що темніший колір меду, то більше в ньому антиоксидантів. Деякі сорти меду перевершують за їхнім вмістом навіть свіжі фрукти і овочі.


Джерело енергії



Давньогрецькі атлети їли мед перед спортивними змаганнями для підвищення стійкості і після - для відновлення сил, не знаючи точно про його користь, але відчуваючи явний позитивний ефект. Через багато років було доведено, що в меді містяться глюкоза і фруктоза, які легко всмоктуються через травний тракт, забезпечуючи миттєвий приплив сил.


Мед для волосся



У меді містяться вітаміни групи В: вони стимулюють ріст волосся, надають їм здорового блиску і запобігають витонченню. Завдяки цьому волосся перестає сіктися. Залізо та йод, які також присутні в меді, зупиняють випадіння волосся, а цинк нормалізує роботу сальних залоз і відповідає за регенерацію шкірних покривів.


Мед є природним засобом для росту волосся: посилює волосяні фолікули, перешкоджає випадінню, вітамін Е, який входить до його складу, зміцнює волосся.


Мед можна використовувати в якості кондиціонера.


Мед допоможе добитися потрібного відтінку волосся. Спробуйте зробити шампунь у домашніх умовах, використовуючи суміш із меду і звичайної води: 3 ст. л. меду змішайте з 2 ст. л. води, нанесіть на вологе волосся і залиште на  годину. Потім змийте суміш теплою водою. Застосовуйте цей засіб раз на тиждень, доки не досягнете потрібного вам відтінку.


Кавово-медовий скраб для пружності тіла



Скраб із кави та меду: зволожує шкіру, робить її пружною, розщеплює підшкірний жир та нормалізує водно-сольовий баланс. Скраб можна використовувати як основу для обгортання.


Беремо 2 ст. л. кавової гущі, 1 ст. л. меду, 1 ст. л. оливкової олії. Змішуємо. Готовий скраб наносимо на тіло, масажуємо круговими рухами, чергуючи з поплескуванням, щоб розігріти жирові складки. Особливо інтенсивно опрацюйте найпроблемніші зони: сідниці, живіт, декольте, ноги та інші.


Змийте скраб під теплою водою. Перша процедура має тривати не більше п’яти хвилин. Із кожним наступним разом збільшуйте час скрабування ще на три хвилини.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї поради по здоров'ю Мед для краси
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