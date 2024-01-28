Медова краса - газета «Для дому і сім'ї» зібрала рецепти для краси

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 95

Протягом століть люди невпинно вихваляють мед - цей солодкий подарунок природи, відомий своїми цілющими властивостями. Мед має заспокійливу дію, зміцнює тіло, тонізує і зволожує шкіру, сприятливо впливає на тіло як зовні, так і зсередини

Еліксир молодості

Натуральний мед багатий на антиоксиданти і володіє потужною антивіковою дією. Що темніший колір меду, то більше в ньому антиоксидантів. Деякі сорти меду перевершують за їхнім вмістом навіть свіжі фрукти і овочі.





Джерело енергії









Давньогрецькі атлети їли мед перед спортивними змаганнями для підвищення стійкості і після - для відновлення сил, не знаючи точно про його користь, але відчуваючи явний позитивний ефект. Через багато років було доведено, що в меді містяться глюкоза і фруктоза, які легко всмоктуються через травний тракт, забезпечуючи миттєвий приплив сил.





Мед для волосся









У меді містяться вітаміни групи В: вони стимулюють ріст волосся, надають їм здорового блиску і запобігають витонченню. Завдяки цьому волосся перестає сіктися. Залізо та йод, які також присутні в меді, зупиняють випадіння волосся, а цинк нормалізує роботу сальних залоз і відповідає за регенерацію шкірних покривів.





Мед є природним засобом для росту волосся: посилює волосяні фолікули, перешкоджає випадінню, вітамін Е, який входить до його складу, зміцнює волосся.





Мед можна використовувати в якості кондиціонера.





Мед допоможе добитися потрібного відтінку волосся. Спробуйте зробити шампунь у домашніх умовах, використовуючи суміш із меду і звичайної води: 3 ст. л. меду змішайте з 2 ст. л. води, нанесіть на вологе волосся і залиште на годину. Потім змийте суміш теплою водою. Застосовуйте цей засіб раз на тиждень, доки не досягнете потрібного вам відтінку.





Кавово-медовий скраб для пружності тіла









Скраб із кави та меду: зволожує шкіру, робить її пружною, розщеплює підшкірний жир та нормалізує водно-сольовий баланс. Скраб можна використовувати як основу для обгортання.





Беремо 2 ст. л. кавової гущі, 1 ст. л. меду, 1 ст. л. оливкової олії. Змішуємо. Готовий скраб наносимо на тіло, масажуємо круговими рухами, чергуючи з поплескуванням, щоб розігріти жирові складки. Особливо інтенсивно опрацюйте найпроблемніші зони: сідниці, живіт, декольте, ноги та інші.





Змийте скраб під теплою водою. Перша процедура має тривати не більше п’яти хвилин. Із кожним наступним разом збільшуйте час скрабування ще на три хвилини.



