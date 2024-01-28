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Олександр Слободян звільнився з посади заступника директора департаменту будівництва Полтавщини

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 121

 

Протягом п'яти років очільники Полтавської області неодноразово висували претензії до роботи чиновника

26 січня з посади першого заступника директора Департаменту будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства звільнився Олександр Слободян. Про це йдеться у матеріалі інтернет-видання «Полтавщина».

Як стверджують журналісти, передувала цьому перевірка замовлення департаментом коригування проєктної документації з будівництва музею для знахідок скіфського часу у селі Більськ Котелевської громади. Тоді роботи за 600 тисяч гривень замовили у компанії »УСП «Укрсервіспроект».

Восени минулого року начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін повідомив, що доцільність цього замовлення буде перевірятися. Пізніше цю закупівлю зупинили. 

Під час грудневого брифінгу Пронін анонсував кадрові зміни та повідомив, що Олександр Слободян написав заяву про звільнення.

Претензії до посадовця стосовно робіт із будівництва нового корпуса обласного кардіодиспансеру були і на початку 2020 року у тодішнього губернатора Олега Синєгубова.

Втім, тоді Олександр Слободян на посаді залишився.

Свою кар'єру у департаменті чоловік розпочав із посади головного спеціаліста, заступником директора працював із 2018 року.

Нагадаємо, цього тижня звільнили з посади генерального директора обласного підприємства «Полтававодоканал» Василя Воротинцева.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Інтернет-видання Полтавщина
Теги: Полтавщина департамент ЖКГ Полтавська ОВА звільнення
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