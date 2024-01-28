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Надзвичайні новини, Полтавщина

У ДТП на Полтавщині травмувався велосипедист

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 216

 

Потерпілого госпіталізували

27 січня у Карлівці водій легковика зіткнувся з велосипедистом. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом керування автівкою у нетверезому стані. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Полтавщини 28 січня.

За даними слідства, автомобіль Daewoo Nexia під керуванням місцевого водія зіткнувся з велосипедом, яким керував 41-річний місцевий мешканець. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди велосипедист травмувався, потерпілого госпіталізували.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: аварія ДТП
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