Звільнили генерального директора обласного підприємства «Полтававодоканал»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 190

Генеральний директор обласного комунального підприємства «Полтававодоканал» Василь Воротинцев звільнився з посади. Про це повідомляє голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

За словами Біленького, директор сам написав заяву на звільнення за згодою сторін. З 16 січня «Полтававодоканал» очолює Микола Третяк. За останні два роки чоловіки чотири рази мінялися місцями на посаді керівника установи.

Також 16 січня під час сесії Олександр Біленький доручив відсторонити директора «Полтававодоканалу» Василя Воротинцева на час службового розслідування.

Як повідомив голова облради, службове розслідування щодо діяльності ексдиректора підприємства розпочалося після того, як «Полтаваобленерго» почали частково вимикати світло у приміщеннях установи за борги у понад 100 млн грн, а Воротинцев на це ніяк не реагував.

Нагадаємо, торік Градизький селищний водоканал планували приєднати до «Полтававодоканалу».