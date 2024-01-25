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«У мене немає грошей на ваш катафалк, я ховаю так, як я можу», — за в'їзд на Свіштовське кладовище з кременчужанки вимагали гроші

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 388

 

Історія сьогодні набула розголосу у соцмережах. У публікації стверджується, що покійного довелося нести до місця поховання через увесь цвинтар

Сьогодні у одному з телеграм-каналів з’явилося відео, на якому кременчужанам не дають проїхати на Свіштовське кладовище. У публікації також йдеться, що одній з учасниць похоронної процесії стало зле і їй довелося викликати «швидку».

— Співробітники цвинтаря Свіштовське у Кременчуці вимагали гроші за заїзд на цвинтар. Нас не впустили на цвинтар і нам довелося нести покійного через увесь цвинтар, — йдеться у публікації.

Сама подія сталася 24 січня.

На відео видно, що на місці присутня поліція. Ситуацію прокоментувала пресофіцерка кременчуцької поліції Анна Васенко.

— Реєстрація учора була по лінії 102 до правоохоронців. На місце виїздила слідчо-оперативна група. Було зібрано матеріал, який зараз на перевірці. Встановлюються всі обставини даного інциденту. Даємо юридичну оцінку, — розповіли у поліції.

За роз’ясненням дій співробітників кладовища «Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до комунального підприємства «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг». Як нам повідомили на підприємстві, директор спецкомбінату готовий відповідати на питання журналістів тільки через офіційний запит. «Кременчуцький ТелеграфЪ» направив запит на інформацію до СКРП з приводу роз’яснення інциденту.

На сайті мерії у розділі «Прайс-лист КП СКРП» йдеться, що послуги катафалка у будні вартують 825 грн. Якщо ж послуги з перевезення потрібні з моргу, вартість дорівнює 1163 грн. У свята та вихідні вартість оренди катафалка дорівнює 1126 грн, з моргу 1668 грн відповідно.

Скрин прайс-листа КП СКРП
Скрин прайс-листа КП СКРП

Нагадаємо, що у 2022 році кременчуцькі підприємці поскаржилися «Телеграфу», що з них «деруть» 500 грн за кожен «в’їзд» на кладовище.



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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук кладовище Свіштовське кладовище СКРП
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