«У мене немає грошей на ваш катафалк, я ховаю так, як я можу», — за в'їзд на Свіштовське кладовище з кременчужанки вимагали гроші

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 388

Історія сьогодні набула розголосу у соцмережах. У публікації стверджується, що покійного довелося нести до місця поховання через увесь цвинтар

Сьогодні у одному з телеграм-каналів з’явилося відео, на якому кременчужанам не дають проїхати на Свіштовське кладовище. У публікації також йдеться, що одній з учасниць похоронної процесії стало зле і їй довелося викликати «швидку».

— Співробітники цвинтаря Свіштовське у Кременчуці вимагали гроші за заїзд на цвинтар. Нас не впустили на цвинтар і нам довелося нести покійного через увесь цвинтар, — йдеться у публікації.

Сама подія сталася 24 січня.