Кременчуцькі підприємці поскаржилися, що з них «деруть» 500 грн за кожен «в’їзд» на кладовище

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 185

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка Світлана, підприємство якої займається встановленням намогильних споруд на кладовищах. Вона поскаржилася, що за «в’їзд» (так підприємці називають свою роботу на цвинтарі), а отже за встановлення кожної намогильної споруди вони мають заплатити від 350 до 500 грн КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг». Раніше суми були меншими, колись вони сплачували 100 грн, потім «тариф» піднявся до 250. А з початку війни виріс ще.

У чому суть скарги

Як розповіла нам Світлана, схема така: для того, щоб в’їхати на кладовище і почати роботу, підприємець має заплатити у касі СКРП необхідну суму, отримати квитанцію, яку мають підписати. На цей алгоритм інколи йде пів дня, коли співробітника, який підписує квитанції, немає на місці.

Квитанція

Потім підприємцям запропонували інший варіант: щоб вони не витрачали час на відвідування СКРП, прямо на воротах кладовища з них збирають гроші за «в’їзд», а натомість дають папірець, на якому вручну пишуть суму. Тобто ці гроші не проходять через касу комбінату ритуальних послуг. За словами Світлани, якщо підприємці відмовляються платити, то навіть викликають поліцію! Поліцейські приїжджають, констатують, що підприємці мають право працювати, але це нічого не змінює.

Коли побори сягнули 500 грн, люди почати обурюватися. Тоді суму зменшили до 350 грн. Як сказали підприємцям, у цю суму входить і «плата» за проїзд блокпостів (хоча незрозуміло, з чого б це проїзд блокпостів має бути платним).

Не погоджуючись платити побори і бажаючи встановити справедливість, близько 30 підприємців ще у минулому році письмово звернулися за допомогою до комітету захисту конституційних прав «Вибір».

Також вони хотіли піти до директора СКРП Віталія Стефаненка, щоб обговорити цю ситуацію, але він не виходить до них. Підприємці записувалися на прийом, надсилали звернення, проте безрезультатно.

- Жодного такого директора не було! Ми працюємо більше 20 років у місті, жодного директора не було, який би від нас ховався! – каже Світлана.

Що кажуть директори СКРП та департаменту ЖКГ, а що говорить закон

«ТелеграфЪ» зателефонував до пана Стефаненка, щоб дізнатися, на якій підставі з підприємців беруть кошти за їхню діяльність. Спочатку він сказав, що вони мають подати документи і укласти нові договори з СКРП (кожного року ці договори оновлюються). Далі ми спитали про гроші за встановлення намогильних споруд, на це відповідь була така:

- Я бред не комментирую. Если у кого-то больное воображение, я не виноват!

Не полишаючи надії отримати адекватний коментар з цього питання, ми звернулися до Івана Москалика, очільника департаменту житлово-комунального господарства, якому підпорядковується Спеціалізований комбінат ритуальних послуг.

Щодо договорів, які укладають підприємці з комунальним комбінатом, він сказав наступне:

- Наше комунальне підприємство СКРП надає послуги не лише відвідувачам кладовища, це взагалі міський об’єкт. Він десь охороняється, десь обслуговується силами комунального підприємства. І якщо ми не будемо обмежувати доступ, там може бути що завгодно. Для того, щоб впорядкувати всі ці відносини, хто заїжджає (адже не всі підряд заїжджають, а лише той підприємець, який має якусь угоду про співробітництво з комунальним підприємством). І тому чітко зазначається номер транспортного засобу, який заїжджає на підприємство, бо має бути порядок. Цей договір просто надає право тій чи іншій людині співпрацювати з нашим комунальним підприємством. Він повинен бути обов’язково!

За його словами, за допомогою договору завідувач кладовища може зареєструвати у себе підприємців та автівки, які мають право працювати на території місця упокою.

І дійсно, у пункті 8 наказу №193 від 19.11.2003 року «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», виданому державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства, йдеться про те, що ритуальна служба (тобто СКРП) забезпечує укладання договорів із суб'єктами господарювання, які бажають працювати на ринку ритуальних послуг (тобто з підприємцями).

Тож редакція отримали примірник договору, який укладається між СКРП та підприємцями. Далі ви можете його побачити.

Зверніть увагу, у пункті 4.5 цього договору йдеться, що виконавець (підприємець) здійснює оплату з експлуатаційних витрат для проведення будівельних робіт з облаштування місця поховання та встановлення намогильних споруд та послуг за нагляд по проведенню благоустрою місця поховання, згідно з виставленими тарифами КП «СКРП».

На сайті Кременчуцької міської ради знаходимо прайс-лист КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» від 31.12.2021 року. І у розділі «Інші послуги» зазначається наступне:

експлуатаційні витрати та нагляд за проведеним благоустроєм при встановленні огорожі – 255 грн;

експлуатаційні витрати та нагляд за проведеним благоустроєм при встановленні пам’ятника, укладання плитки – 498 грн.

Як з’ясувалося, за «нагляд» Спеціалізований комбінат ритуальних послуг бере от такі суми.

Крім того, нас зацікавило, яким документом затверджений прайс СКРП, адже у ньому ми бачимо лише підпис директора Віталія Стефаненка та печатку комунального підприємства.

Очільник департаменту ЖКГ Іван Москалик пояснив, що прайс затверджується відповідним розпорядчим документом керівника підприємства, тому ТЪ знову звернувся до Віталія Стефаненка. На наше запитання про прайс він здивовано відповів:

- А він повинен бути затверджений?

І додав, що ми можемо направити інформаційний запит до СКРП, щоб отримати інформацію.

Зауважмо, що всі послуги, а також вартість послуг мають бути затверджені виконавчим комітетом міської ради. Це передбачено ч. 2 ст. 9 Закону України «Про поховання та похоронну справу». Зокрема в цій статті зазначається, що тарифи щодо оплати послуг встановлюються в межах, визначених законодавством, саме виконавчим органом міської ради, а не СКРП міста, якщо вони не входять в мінімальний перелік вимог, який затверджений Державним комітетом України з питань ЖКГ. Тобто на сьогодні незатвердження цих послуг та їх вартості виконавчим комітетом міської ради має ознаки незаконної діяльності та незаконного отримання коштів з юридичних та фізичних осіб.

Тож щоб платежі проходили законно, підприємці все ж мають брати квитанції у касі СКРП (хоч це і довше), а не віддавати гроші на воротах кладовища. Аби дізнатися, яким саме документом затверджений прайс Спеціалізованого комбінату ритуальних послуг, ми направимо відповідний інформаційний запит.

*Фото ілюстративне