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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік вирубав цінних порід дерев на 60 тисяч грн

Сьогодні, 08:26 Переглядів: 171

 

Серед спиляних дерев були акація та клен американський

29 березня близько 9.00 до відділення №4 (м. Зіньків) Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік незаконно вирубує цінні породи дерев поблизу села Заїченці Полтавського району.

На виклик прибула слідчо-оперативна група та встановила правопорушника. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець. Слідчі вилучили розпиляні дерева акації та клену американського, бензопилу та автомобіль ГАЗ-32213. За попередніми оцінками, розмір завданої державі шкоди становить близько 60 тисяч гривень.

На даний час слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Диканської окружної прокуратури, здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 246 (Незаконна порубка дерев) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією частини 1 статті 246 Кримінального кодексу України, передбачає до 3 років обмеження чи позбавлення волі.

Чоловіку вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії.

На Полтавщині чоловік незаконно спиляв дуби на 40 тисяч грн
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини

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Теги: вирубка дерева
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