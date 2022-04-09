На Полтавщині чоловік незаконно спиляв дуби на 40 тисяч грн

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 84

52-річному жителю Полтавського району слідчі поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури, вручили підозру у незаконній вирубці лісу. Відділ комунікації поліції Полтавської області повідомляє, що злочин викрили працівники групи реагування патрульної поліції відділення №4 (Зіньків) Полтавського райуправління поліції.

За інформацією слідства, до незаконної порубки дубів у лісосмузі поблизу міста Зінькова причетний 52-річний чоловік. З місця події слідчі вилучили розпиляні дерева дубу та бензопилу. За попередніми оцінками, розмір завданої державі шкоди становить близько 40 тисяч гривень.

На даний час слідчі поліції ведуть досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 246 (Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Максимальне покарання, передбачене санкцією частини 1 статті 246 Кримінального кодексу України, передбачає до 3 років обмеження чи позбавлення волі.