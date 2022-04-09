Під час воєнного стану вагітних кременчужанок можуть ставити працювати у нічні зміни

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 409

Але якщо вони на це згодні

Під час війни дозволяється залучення до роботи в нічний час вагітних жінок та жінок, які мають дітей до трьох років. Але, такі працівники можуть бути залучені до роботи в нічний час лише за згодою. Про це повідомила заступницяначальника відділу Управління Держпраці у Полтавській області Людмила Рогозіна.

На період воєнного стану знімаються обмеження статті 55 КЗпПУ, відповідно до якої забороняється залучення до роботив нічний час вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпПУ).