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Графік евакуаційних поїздів УЗ на 9 квітня

Сьогодні, 07:28 Переглядів: 214

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Укрзалізниця продовжує вивозити українців у безпечніші області. Компанія оприлюднила графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 9 квітня.

Евакуаційні поїзди на 9 квітня

Краматорськ

  • 11.00 - 7842 Краматорськ - Лозова
  • 13.00 - 274/273 Краматорськ - Львів
  • 14.00 - 7844 Краматорськ - Лозова
  • 16.00 - 276/275 Краматорськ - Чернівці
  • 17.00 - 278/277 Краматорськ - Тернопіль

Покровськ

  • 10.00 - 240/239 Покровськ - Тернопіль
  • 12.30 - 7933 Покровськ - П'ятихатки
  • 14.30 - 7935 Покровськ - П'ятихатки
  • 15.30 - 7937 Покровськ - П'ятихатки
  • 16.30 - 7939 Покровськ - П'ятихатки
  • 16.30 - 234/233 Покровськ - Чоп
  • 17.30 - 225/226 Покровськ - Чернівці

П'ятихатки

  • 17.00 - 7901 П'ятихатки - Львів
  • 19.00 - 7903 П'ятихатки - Львів
  • 20.00 - 7905 П'ятихатки - Львів
  • 21.00 - 7731 П'ятихатки - Львів

Львів

  • 15.00 - 274/273 Львів - Полтава Пд.
  • 17.02 - 814/813 Львів - Хелм
  • 19.30 - 278/277 Львів - Полтава Пд.
  • 21.00 - 276/275 Львів - Полтава Пд.

Інші

  • 11.30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
  • 14.00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
  • 18.00 - 7827 Лозова - Київ-Пас
  • 21.30 - 236/235 Чернівці - Київ-Пасс
  • 21.52 - 7616 Ягодин - Хелм
  • 22.32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
  • 23.30 - 234/233 Чоп - Дніпро
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця
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