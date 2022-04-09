Графік евакуаційних поїздів УЗ на 9 квітня

Сьогодні, 07:28 Переглядів: 214

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Укрзалізниця продовжує вивозити українців у безпечніші області. Компанія оприлюднила графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 9 квітня.

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