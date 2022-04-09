Графік евакуаційних поїздів УЗ на 9 квітня
Сьогодні, 07:28
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Укрзалізниця продовжує вивозити українців у безпечніші області. Компанія оприлюднила графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 9 квітня.
Евакуаційні поїзди на 9 квітня
Краматорськ
- 11.00 - 7842 Краматорськ - Лозова
- 13.00 - 274/273 Краматорськ - Львів
- 14.00 - 7844 Краматорськ - Лозова
- 16.00 - 276/275 Краматорськ - Чернівці
- 17.00 - 278/277 Краматорськ - Тернопіль
Покровськ
- 10.00 - 240/239 Покровськ - Тернопіль
- 12.30 - 7933 Покровськ - П'ятихатки
- 14.30 - 7935 Покровськ - П'ятихатки
- 15.30 - 7937 Покровськ - П'ятихатки
- 16.30 - 7939 Покровськ - П'ятихатки
- 16.30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 17.30 - 225/226 Покровськ - Чернівці
П'ятихатки
- 17.00 - 7901 П'ятихатки - Львів
- 19.00 - 7903 П'ятихатки - Львів
- 20.00 - 7905 П'ятихатки - Львів
- 21.00 - 7731 П'ятихатки - Львів
Львів
- 15.00 - 274/273 Львів - Полтава Пд.
- 17.02 - 814/813 Львів - Хелм
- 19.30 - 278/277 Львів - Полтава Пд.
- 21.00 - 276/275 Львів - Полтава Пд.
Інші
- 11.30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
- 14.00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
- 18.00 - 7827 Лозова - Київ-Пас
- 21.30 - 236/235 Чернівці - Київ-Пасс
- 21.52 - 7616 Ягодин - Хелм
- 22.32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
- 23.30 - 234/233 Чоп - Дніпро
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