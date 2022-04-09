ЗСУ розбили 20% ворожої армії – Пентагон

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 92

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомляють, що українська армія розбила близько 20% ворожих сил, а РФ зосереджує війська для посилення наступу на Донбас. Про це повідомили у ABC News з посиланням на неназваного чиновника Пентагону.

За словами чиновника, загальні втрати Росії – включно з військовими, боєприпасами і технікою – становлять від 15 до 20% бойової потужності, яку вона виділила для вторгнення в Україну.

Також чиновник сказав, що частина виведених російських військ зараз пробирається до російських міст Бєлгород і Валуйки, що на північний захід від Донбасу. Але немає «ніяких ознак», що там чекають нові війська на їхнє приєднання.

Поки що російські БТГ, які зазнали втрат, «вивчають варіант» об'єднання і відновлення для формування нових підрозділів.

За словами чиновника, Росія також прагне набрати понад 60 000 призовників і резервістів.

- Після відновлення російських БТГ «найімовірнішим напрямком дій буде активний рух на Донбас», – сказав чиновник.